UEFA Avrupa Lig: Trabzonspor: 0 - Basel: 1 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk 20 dakikası konuk ekibin 10 üstünlüğü geçildi.
TRABZON
03 Ekim 2019 Perşembe
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