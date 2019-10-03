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UEFA Avrupa Lig: Trabzonspor: 1 - Basel: 1 (İlk yarı)

İHA

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11 eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11 eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Ademi'nin pasında gelişine vuran Bua'nın şutu üstten auta çıktı.
18. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yağ ağlarda kaldı.
20. dakikada Basel'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Widmer'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 01
25. dakikada Trabzonspor ceza sahası dışı sol tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir Parmak şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 11

Stat: Medical Park
Hakemler: Marco Di Bello xxx, Alessandro Costanzo xxx, Matteo Passeri xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Obi Mikel xxx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xxx, Avdijaj xx, Sturridge xx, Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Kamel Ahmet Çörekçi, Jose Sosa, Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Pereira
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Basel: Omlin xx, Widmer xx, Eray Cömert xx, Alderete xx, Petretta xx, Frei xx, Xhaka xx, Bua xx, Zuffi xx, Stocker x, Ademi x
Yedekler: Nitolic, Campo, Okafor, Riveros, Pululu, Bergström, Cabral
Teknik Direktör: Marcel Koller
Goller: Widmer (dk. 20) (Basel), Abdulkadir Parmak (dk. 25) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Xkaha (Basel)

TRABZON

04 Ekim 2019 Cuma

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