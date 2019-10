Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Evimizde oynadığımız müsabakayı kazanmak istiyorduk ama her şeye rağmen oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında Trabzonspor, sahasında İsviçre ekibi Basel ile 22 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordomavili takımın teknik patronu Ünal Karaman, "Görev verdiğimiz arkadaşlar, özellikle fazla forma şansı bulamayıp da, kullandığımız oyuncuların niyetleri son derece olumlu. Attığımız golün hemen sonrasında pozisyonun kalemizde gol olarak bitmesi tabii ki biraz üzdü. Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı diye düşünüyorum ama her şeye rağmen gelen taraftarlarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum" diye konuştu.



Marce Koller: "İyi bir oyun çıkardık"

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller ise, iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha çok pozisyon üretmek istiyoruz. İlk yarı çok güzeldi ama ikinci yarı pozisyona girmekte zorlanınca bir puana razı olduk. Genel olarak iyi bir maç çıkardık. Öne geçtik korumaya çalıştık. Zaman zaman hatalar olabilir ama ona rağmen güzel bir maç çıkardık. Trabzonspor'daki bazı değişiklikler sürpriz oldu ama yine de önemli pozisyonlardaki oyuncuları bekledik ve ona göre de kendimizi ayarlamıştık" ifadelerini kullandı.

TRABZON 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:07

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.