Ahmet Ağaoğlu: "Canını dişine takarak mücadele eden bir takımımız var"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini belirterek, çok iyi niyetle canını dişine takarak mücadele eden bir takıma sahip olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında sahasında İsviçre temsilcisi Basel ile 22 berabere kalan Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu değerlendirmelerde bulundu. Basel karşısında sahada iyi futbol oynayan bir takım olduğunu belirten Ağaoğlu, "Başta hocamızı ve mücadele eden tüm futbolcularımızı kutluyorum. Futbolda böyle maçlar olur. Neticede Avrupa Ligi'nde oynuyorsunuz. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Öyle tahmin ediyorum ki 6070 dakika falan oyunun kontrolü bizdeydi. İnşallah üzerine koyarak gideceğiz. Allah başka sakatlık, şanssızlık vermesin" dedi.



"Avrupa Ligi'nde kimin ne yapacağı belli olmaz"

Avrupa Ligi'nde ortaya sürpriz sonuçların çıkabildiğine dikkat çeken Ağaoğlu, "Avrupa Ligi'nde kimin ne yapacağı belli olmaz. Krasnodar arka arkaya kaybediyor. Çok iyi bir kadrosu var. O sonuçlar benim için de sürpriz. Şu anda görüntü olarak baktığımız zaman Basel, Getafe ve bizim aramızda geçiyor. Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var. Yeter ki bu futbolu oynayalım. Yeter ki seyircimiz desteğini üzerimizden çekmesin ve yeter ki camia biraz sabır, biraz anlayış gösterip bu desteği sürdürebilsin. Futbol böyle bir oyun. Sadece teknik direktör ve oyuncularla oynamazsınız camia olarak oynarsınız. Camia olarak inanırsınız. Sıkıntı yaşandığı dönemlerde camia olarak destek verdiğiniz zaman takımın o sıkıntılı süreçten çok daha çabuk çıkmasını sağlarsınız ve takım da yoluna devam eder" diye konuştu.



"Canını dişine takarak mücadele eden bir takımımız var"

Ağaoğlu, canını dişine takarak mücadele eden bir takımları olduğunu vurgulayarak, "Herkes şundan emin olsun ki; çok iyi niyetle canını dişine takarak mücadele eden bir takımımız var. Çok iyi bir hocamız var. Şartlar ne olursa olsun etkilenmeden yoluna devam eden, birkaç hafta öncesine kadar ayağı takıldı, düştü denilen takımın üç gün arayla oynadığı maçları görüyorsunuz. Trabzonspor büyük takım. Trabzon camiası büyük camia. Bizlere düşen görev de taraftar, olarak camia olarak bu büyüklüğümüzün bilinci içerisinde hareket emek. Öyle hareket ettiğimiz veya davrandığımız zaman üstünden gelemeyeceğimiz problem ve olumsuzluk yok. Bir taraftan lig bir taraftan Avrupa Ligi... İnşallah her ikisini de bu camiaya yakışır bir yerde oynamayı Allah bize nasip etsin" ifadelerini kullandı.



"Vermiş olduğumuz mücadele ne kadar güçlü, ne kadar inançlı olduğumuzu gösteriyor"

"Avrupa'da final oynamak benim hayalim" sözleri hatırlatılan Ağaoğlu, "Şimdi oraya gelmişsiniz, o lige girmişsiniz, üstelik çok ciddi 4 ön eleme maçından çıkarak gelmişsiniz. Geldikten sonra bunu değerlendirmek lazım. Çünkü güç olarak, performans olarak Avrupa Ligi'nde mücadele eden 1015 takım arasında yer alır Trabzonspor diyorum. Yaşadığımız şanssızlıkları da göz önünde bulundurduğumuz zaman işimiz biraz zorlaştı. Bizim için sadece zor vardır, imkansız diye bir şey yoktur. İki kelime vardır bu coğrafyada hiçbir anlam ifade etmeyen. Birisi sabır, diğeri de imkansız. İmkansızı başarmak da Trabzon insanının genlerinde var. Bunu söylerken sakın yanlış anlaşılmasın imkansızı kovalamıyoruz biz. Bu kadar şanssızlığın olduğu yerde vermiş olduğumuz mücadele de ne kadar güçlü, ne kadar inançlı bir takım olduğumuzu gösteriyor. İnşallah başka olumsuzluk yaşamayız, buradan yolumuza devam ederiz. Tabi ki Trabzonsporlunun gözü her zaman zirvededir. Aşağı bakmayı pek sevmeyiz" açıklamasını yaptı.



"Her rakibe saygı duyuyoruz"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hafta sona deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Biz trabzonspor olarak bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz. Mücadele etmeden hiçbir maç kazanılmaz. Son iki maçta ortaya koyduğumuz mücadeleyi de ortaya koyduğumuz zaman, bu defa Çaykur Rizespor'un performansına bakacağız. Bizden daha üst düzey bir futbol oynarsa biz ondan daha yukarıya taşımak zorundayız oyunun temposunu ama biz her rakibe saygı duyuyoruz. Hocamız defalarca söyledi. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Ondan sonra zaten milli ara var. İnşallah Yusuf'la Ekuban'ı da milli ara sonrası kadromuzda görürüz. İstanbul'da bize Karadenizliler diyorlar. Trabzonlu, Rizeli, Ordulu ve Giresunlu diye ayırmıyorlar. Gurbete gittiğimiz zaman bunun değerini daha iyi anlıyoruz. Herkesin de bunu çok iyi kavrayarak bu bilinçle hareket etmesi en doğru yaklaşımdır" şeklinde konuştu.



"Sosa ve Novak ile görüşmelerimiz sürüyor"

Ağaoğlu, sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirterek, "İki oyuncuyla da görüşmelerimiz devam ediyor. Zaten Abdulkadir Parmak'la, Uğurcan Çakır'la, Hüseyin Türkmen'le sözleşme yenileyerek uzattık. Sırada Sosa ve Filip Novak var. O konuda bir sıkıntı yok. Daha işin başındayız. Sosa ve Novak geçtiğimiz sezondan beri iyi oynamaya devam ediyorlar. Sosa takımın yükünü taşıyan kaptan" dedi.

