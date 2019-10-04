Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu´nda Basel ile oynadığı maçın ardından bugün ara vermeden ligin 7'nci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup hallinde çalıştı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Ekuban, Onazi ile Abdülkadir Ömür yer almadı. İki grup halinde yapılan çalışmalarda birinci grupta bulunan oyuncular yenileme, ikinci grupta bulunan oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

FERNANDES İLE YUSUF TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada, Trabzonspor´da sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı da bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Yarını antrenman yapmadan geçirecek ve kampa girecek olan bordo-mavililer, Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

Detaylar

TRABZON 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:07

YATSI 19:26

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