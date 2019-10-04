Trabzonspor, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında İsviçre'nin Basel takımı ile 22 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda oyuncular iki grup hallinde çalıştı. Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı da takımla birlikte çalıştı. Birinci grupta bulunan oyuncular yenileme, ikinci grupta bulunan oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdiler. Bordomavililer yarın kampa girerek Çaykur Rizespor maçının başlama saatini bekleyecek.

TRABZON 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:49

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