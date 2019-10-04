Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın korkuttu Kalorifer dairesindeki fuel oil kazanındaki temizlik sırasında çıktığı tahmin edilen yangında bir işçi dumandan etkilendi

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Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü binasında yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle yoğun bir duman tabakası bölgeyi kapladı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında Hızırbey mahallesindeki İl Sağlık Müdürlüğü binasının bacasından yoğun şekilde duman çıkmaya başladı. Çıkan yoğun duman bölgeyi kaplarken, yangının kalorifer dairesindeki fuel oil kazanındaki temizlik sırasında çıktığı belirlendi. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, müdahalenin ardından yoğun duman etkisini yitirdi. Kalorifer dairesinde çalışan bir işçinin dumandan etkilendiği belirtilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TRABZON 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:49

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