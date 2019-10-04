Onazi´den transfer açıklaması

-Trabzonspor´da sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, hakkında çıkan transfer iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bugün çıkan bazı haberlerle ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu kaydeden Onazi, soyal medya hesabından Türkçe yazıyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye benim ikinci evim, Trabzonspor ise benim ailemdir. Herhangi bir takıma transfer olmayı düşünmüyorum. Çünkü başarmak için buradayım. Hepimiz Trabzonspor için mücadele ediyoruz. Teşekkür ederim ve hepinizi çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.



TRABZON 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:49

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