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Bordo mavi değirmen hayır için dönüyor Bu mahallenin direkleri, duvarları, değirmeni bordo mavi ...

İHA

Trabzon Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi sıra dışı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Mahallenin direkleri, duvarları, değirmeni bordo mavi renge boyanırken, mahallede 16 yıl önce yaptırılan değirmenden de kullanım karşılığı ücret alınmıyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmadan önce belde belediyesi olarak bölgeye hizmet veren Ballıca Belediyesi eski Başkanlarından merhum Hasan Çakır tarafından 16 yıl önce yaptırılan değirmen mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen vatandaşlara da ücretsiz hizmet verirken mahallenin her tarafının bordo mavi renge boyanması dikkat çekiyor.
Değirmende görev yapan Ekrem Deniz, değirmenin bütün masrafları merhum Hasan Çakır’ın çocukları tarafından karşılandığını belirterek kendisinin tam bir Trabzonspor aşığı olduğunu ifade ederek mahalledeki direklerin, duvarların onun sayesinde bordo mavi renge boyandığını söyledi.
Mahalledeki 100’ün üzerinde elektrik direklerinin bordo mavi renge boyandığını kaydeden Deniz, “Burası eski belediye başkanımız rahmetli Hasan Çakır’ın tapulu malı. Değirmeni de hayrına yaptıran kendisi. Hasan amcamız da Trabzonspor tutkusu vardı. Serüven öyle başlıyor. Değirmende çalışmaya başladığım zaman bana 'Karşı ki duvarları badana yapalım' dedi. Ben de fikir olarak 'bordo maviye boyatalım' dedim. O da kabul etti ve buraları bordo maviye boyattık. Bende Trabzonspor aşığıyım. Geçmişte sporculuk hayatım da var. Rahmetli tam bir Trabzonspor aşığıydı. Takım yenildiği zaman çok üzülürdü. Burada yüzün üzerinde direk vardır ve hepsi de bordo maviye boyanmış. Hatta diğer mahallelerde bile bordo maviye boyanmış direkler var. Buraya gelenlerin ilgisini çekiyor” dedi.

Değirmenden 16 yıldır ücret alınmıyor
Yaklaşık 16 yıldır değirmenden ücret alınmadığını kaydeden Deniz, “Değirmenin bordo mavi oluşu ve bölgede herkesin böyle rahatlıkla gidebileceği bir değirmen yok. Bütün mahalle bu değirmene gelir. Hiç kimseden ücret almayız. Değirmenin bütün masraflarını rahmetli Hasan amcanın çocukları karşılıyor. Ben aynı zamanda yüksek okul mezunuyum. Bu görevi de seve seve yapıyorum. Değirmenimiz tamamen hijyen olup kimseden beş kuruş para almayız. Burası 2003 yılında açıldı o zamandan beri kimseden ücret alınmıyor. Sadece bizim mahalle değil diğer mahallelere bile ücretsiz hizmet veriyoruz. Çıvar ilçelerden gelen bile oluyor. Vatandaşların buraya geliş nedenleri ise burasının doğal olması ve hiçbir ücret alınmaması. Günümüzde artık su değirmeni pek kalmadı” diye konuştu.
Çevre sakinlerinden Mehmet Ballı da rahmetli Hasan Çakır’ın çocuklarına değirmenden kimseden para alınmaması konusunda vasiyet ettiğini kaydederek, “eski belde belediye başkanımız rahmetli Hasan amcamız Trabzonspor’a çok meraklıydı. Onun için bu köprüleri direkleri, değirmeni Trabzonspor’un renklerine boyattırdı. Değirmeni de bordro mavi boyattı. Değirmenden kuruluşundan bugüne kadar kimseden para alınmıyor. Değirmenin masraflarını da çocukları karşılıyor. Herkes ununu mısırını burada öğütür hayrına kimseden para da alınmaz. Hasan amcamız çocuklarına vasiyeti kendisi öldükten sonra kimseden para alınmamasını istemişti. Çocukları da bu vasiyetini yerine getiriyor. Hasan amcamız öldükten sonra da değirmene ununu, mısırı öğütmek için getirenden para alınmıyor” şeklinde konuştu.

TRABZON

05 Ekim 2019 Cumartesi

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