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Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında artış devam ediyor

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılının 9 aylık döneminde 946 milyon 530 bin 873 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, gerçekleşen ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artış gösterdi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılının 9 aylık döneminde 946 milyon 530 bin 873 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, gerçekleşen ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artış gösterdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılı OcakEylül döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında yüzde 27 oranındaki artış ve 541 milyon 125 bin 438 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri’nin birinci sırayı, yüzde 71 oranındaki artış ve 115 milyon 620 bin 400 dolar tutarındaki ihracatla madencilik ürünlerinin ikinci sırayı, yüzde 26 oranındaki düşüşle 103 bin 262 bin 139 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri’nin üçüncü sırayı aldığını belirtti.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2019 OcakEylül döneminde 125 farklı ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Kalyoncu “En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. İhracat gerçekleştirilen ülkelerden İtalya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Kolombiya, İrlanda, Macaristan, Finlandiya, Hırvatistan, Portekiz, Pakistan, İran ve Moldavya’ya yönelik ihracatımızda yüksek oranlı artışlar gerçekleştirilmiştir. Yakın komşu ülkelerden Rusya Federasyonu ve Gürcistan’a yönelik ihracatımızda ise düşüş yaşanmaktadır.
Bölgemiz illerinden yapılan ihracatta Trabzon ili ihracatımızda fındık ihracatındaki artışa bağlı olarak yüzde 15 oranında, Rize ili ihracatımızda ise madencilik ürünleri ihracatımızdaki artışa bağlı olarak yüzde 49 oranında ve Gümüşhane ili ihracatımızda da yine madencilik ürünleri ihracatındaki artışa bağlı olarak yüzde 68 gibi yüksek oranlı artışlar yaşanmasına rağmen, Artvin ili ihracatımızda ise Gürcistan’a yönelik ihracatımızda yaşanan düşüşe bağlı olarak yüzde 17 oranında düşüş görülmektedir. Küresel ticarette 2019 yılının başından itibaren yaşana yoğun çatışmalar ve ticaretin önemli aktörleri olan ülkeler arasındaki ticaret savaşlarına rağmen Doğu Karadeniz Bölgemiz ihracatındaki yüksek oranlı artışın devam etmesinde hiç şüphesiz ihracatçılarımızın gayretli çalışmalarının büyük payı bulunmaktadır. Ülkemizde geçmiş aylarda yaşanan yoğu kur baskıları, enflasyonun yüksek seyretmesine bağlı olarak maliyetlerde yaşanan artışlar ihracatçılarımız üzerindeki olumsuz etkileri büyük olmuştur. Ancak, geldiğimiz noktada Hükümetimiz tarafından alınan önlemler, Yeni Ekonomi Programı hedeflerine uygun alınan tedbirlerle döviz kurlarındaki dengeleme ve faiz oranlarının düşmesinin önümüzdeki dönemde ihracatımıza olumlu olarak yansıyacağını ve ihracatımızdaki artışın daha üst noktalara ulaşacağını öngörmekteyiz” dedi.

TRABZON

05 Ekim 2019 Cumartesi

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