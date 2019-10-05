Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 37. randevuda

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 36 maçta bordomavililerin galibiyetlerde 235 üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 maçta, bordomavililerin galibiyetlerde 235 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordomavililer söz konusu maçlarda rakip kaleye 74 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları Trabzonspor 41 ve 32'lok skorlarla kazanmıştı.



Rize'deki maçlar

Rize'de oynanan karşılaşmaların 8'inde Trabzonspor galip geldi. 6 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 29 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'de 18 maçtır rakip fileleri havalandırırken tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor.

TRABZON 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

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