Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı bölgesinde bir otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye, AFAD ve 112 acil ekipleri dereye yuvarlanan otomobil içinde bulunan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven ve halat yardımıyla dereye inen ekipler otomobil içinde bulunan H.C.’nin (37) hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TRABZON 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

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