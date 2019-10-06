Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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TRABZON'un Maçka ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam, Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı Çoşandere bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçurumdan inen ekiplerce hurdaya dönen araçtaki H.C.'nin (37) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan İ.Ç. (18) ile E.M. (34) ise AFAD ve itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



TRABZON 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:51

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