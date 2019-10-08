Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 7. haftasında topladığı 12 puanla, son 5 sezonun en iyi dönemini yaşadı.

Süper Lig'de konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 21 mağlup ederek çıkışını sürdüren Trabzonspor, ilk 7 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi performansını sergiledi. Bordomavililer, ilk 7 haftada topladığı 12 puanla son 5 sezonun en iyi dönemini yaşayarak, zirve yolunda taraftarını umutlandırdı. Karadeniz ekibi 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puana ulaşıp, 7. hafta sonunda 3. sıraya kadar yükseldi.



Kötü sıralama kabusu sona erdi

Ligde 3. durumda bulunan Trabzonspor, 7. haftalar itibarıyla geride kalan 4 sezonda, sıralamada 10.'luktan iyi performans gösteremeyerek, zirve yarışından uzaklaşmıştı. Bordomavililer, 7. haftalar sonunda, 201819 sezonunda 10 puanla 10. sıra, 20172018 sezonunda 9 puanla 9. sıra, 20162017 sezonununda 7 puanla 12. sıra, 20152016 sezonunda 10 puanla 10. sıra ve 20142015 sezonunda ise 8 puanla 12. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi, 20132014 sezonunda ise 13 puanla 5. sırada kendisine yer bulmuştu.



En golcü dönemlerinden biri

Geriden kalan 7 haftalık bölümde 13 kez rakip fileleri havalandıran, Yeni Malatyaspor (16) ve Aytemiz Alanyaspor (13) ile birlikte ligin en golcü üç takımından biri olan Trabzonspor, geçen yılla birlikte skorer performansını tekrarladı. Bordomavililer söz konusu hafta itibariyle geçen yıl 14 gol atmıştı.

TRABZON 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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