Obi Mikel: "Başarıların parçası olmak için buradayım" Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Obi Mikel: "Abdülkadir Ömür'ü görünce 'wow' dedim"

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Obi Mikel, başarıların parçası olmak için bordomavili kulübü tercih ettiğini söyledi.

Bordomavililerin yıldız oyuncusu Obi Mikel, kulüp dergisine röportaj verdi. Trabzonspor'u tercih etmesindeki nedenlerin başında milli takımdan arkadaşları Onazi ve Nwakaeme'nin etkisi olduğunu belirterek, "Trabzonspor’dan teklif geldiğinde ilk olarak milli takımdan arkadaşlarım Onazi ve Nwakaeme ile görüştüm. Onlara şehir ve kulüple ilgili sorular sordum. Onlar da Trabzonspor’un büyük başarılar hedefleyen, hırslı ve geçen sezon elde edilen başarının üstüne çıkmaya çalışan, başarıları yeterli görmeyen bir kulüp olduğunu söylediler. Takım hakkında çok olumlu şeyler duydum. Daha sonra başkanımızla tanıştım. Kendisi bana kulübün gelecek planlarından bahsetti. Bu görüşme sonrası da tamamen ikna oldum" şeklinde konuştu.



"Daha önce hiç böyle karşılanmamıştım"

Taraftarların ilgisi ve karşılanmasıyla ilgili olarak ise Obi Mikel, "Gerçekten harikaydı, inanılmaz bir tecrübeydi. Daha önce hiçbir yerde bu şekilde karşılanmamıştım. Takip edebildiğim kadarıyla sadece ben değil yeni gelen tüm oyuncular bu şekilde karşılandılar. Oyuncular olarak bu şekilde karşılanınca taraftarlara teşekkür edebilmek için elinizden geleni yapmak istiyorsunuz. Umarım iyi bir sezon geçirip onlara kendi yöntemimizle teşekkür edebiliriz" açıklamasını yaptı.



"Karşımda futbol ailesini gördüm"

Trabzon'da karşısında bir futbol ailesini gördüğünü belirten Nijeryalı oyuncu, "Burada gelince karşımda bir futbol ailesi gördüm. Ailenin içine geldiğinizi hissediyorsunuz. Birbiriyle bütünleşmiş, birbirini çok seven, birlikte çalışan oyuncu grubuyla birlikte teknik heyet ve profesyoneller gördüm. İlk geldiğimde kendi adıma değişimin verdiği zorlukları çektim. Bu normal bir durum. Çünkü yeni bir kültüre ve sisteme alışmanız gerekiyor. Zaman alan bir durum. Ancak kulübe geldiğim andan itibaren herkes tarafından çok iyi karşılandım. Harika bir teknik heyete sahibiz. Oyuncu kadrosu hem yetenek hem de insan olarak çok kaliteli. Ancak biraz önce belirttiğim gibi değişimin zorlukları başlangıçta oldu. Özellikle Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük. Dolayısıyla buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak gün geçtikçe daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. İlk geldiğimde fiziksel olarak takımın gerisinde olduğumu söyleyebiliriz. Ekstra çalışmalarla aynı seviyeye gelmeye çalışıyorum" değerlendirmesini yaptı.



"Abdürkadir Ömür’ü görüp, 'wow' demiştim"

Takıma katıldığında gençlerin kalitesinin gözüne çarptığının altını çizen Mikel, "Kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Genç oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ben de antrenmanlarda tecrübelerimi paylaşıp, neleri yapıp neleri yapmamaları hususunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları iyiye ve doğruya yönlendirme amacındayım. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdürkadir Ömür’ü görüp, 'wow' demiştim. İnanılmaz derecede çok yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Ancak sakat bile olsa tüm dünya onun ne kadar yetenekli ve istekli bir oyuncu olduğunu görebiliyor. Böyle oyuncuların olması ve oynayabilmesi takım adına çok olumlu bir durum. Kulüp de onlara gereken şansı veriyor. Bu oyuncuların bir şeyleri başarabilmesi için bu şansı vermeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Misyonum takıma yardımcı olmak"

Başarılı futbolcu, görevinin takıma yardımcı olmak olduğunu belirterek, "Geçen sezon çok başarılı bir takım vardı. Takımımız şimdi o başarının üstünü hedefliyor. Dolayısıyla ben de bu hedefe ulaşma konusunda takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Kısaca misyonum takıma yardımcı olmak. Ancak böyle bir takımın içine dahil olmak zordur. Başlangıçta bu sorunu yaşadım ama şimdi alıştığımı söyleyebilirim. Taraftarın, takımın, hocamızın bizden beklentilerini biliyoruz. Bu beklentilerin karşılanması adına hem tecrübelerimle hem de sahada yaptıklarımla katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.



"Lig ve Avrupa birbirinden farklı"

Trabzonspor'un hem lig hem de Avrupa’daki şansını değerlendiren yıldız oyuncu, şu ifadelere yer verdi:

"Lig ve Avrupa’yı birbirinden ayrı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Benzer yarışmalar olsa da farklı nitelikler taşıyorlar. Örneğin Avrupa Ligi kısa mesafeli bir yarış, lig ise uzun bir maraton. Ligde oynayacağınız çok fazla maç var ve çok fazla süreç geçirebilirsiniz. Bu kısım bizim için biraz şanssız başladı diyebilirim. Yeni oyuncular transfer ettiğinizde zamana ihtiyacınız vardır. Ancak çok şanslıysanız tüm parçalar hemen yerine oturur. Bu kolay bir durum değildir. İşin doğası gereği zamana ihtiyaç vardır. Takım arkadaşlarınızı tanıyıp, neler yapabileceklerini bilmeniz lazım. Bu yıl önemli bölgelerde oynayan önemli oyuncu arkadaşlarımızın sakatlık yaşaması büyük talihsizlik oldu. Bu durum düzelecektir. Ancak hep dediğim gibi zamana ihtiyaç var."



"Süper Lig'e gelebilmek çok önemliydi"

Süper Lig'i de değerlendiren Mikel, kariyeri olan futbolcuların bu ligde forma giydiğinin altını çizerek, "Ligin kalitesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ligde yer alan oyunculara baktığınızda çok kariyerli ve iyi oyuncular olduğunu görüyorsunuz. Benim için buraya gelebilmek ve buna tanık olabilmek çok önemliydi. Takımların yaptıkları transferler ligde ne kadar başarılı olmayı istediklerini ortaya koyuyor. Biz de takım olarak aynı düşüncedeyiz. Bu yıl zorlu bir lig yarışı olacak diye düşünüyorum. Hatta şampiyon olacak takımla diğerleri arasında büyük fark olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



"Genç oyunculara yer açmam gerekiyordu"

Milli takım kaptanlığını bırakmasıyla ilgili de konuşan Mikel, milli takımda geriden gelen oyunculara yer açmak istediğini vurgulayarak, "Çoğunluğunda kaptan olmak üzere 13 yıl boyunca milli takıma hizmet ettim. Bu süreçte takım halinde önemli başarılar kazandık. İlk olarak 2013 yılında bırakmak istedim ama yetkililerle yaptığımız görüşmeler neticesinde devam etmemeye karar verdim. Şu an çok yetenekli genç oyunculara sahibiz. Hepsi de birbirinden daha parlak. Bu oyuncuların zorlukların üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Onlara yer açmam gerekiyordu. Ayrıca önümde futbol için çok da uzun yıllar yok. Kalan süreçte takımıma odaklanmak istiyorum" açıklamasını yaptı.



"Türkler çok sıcak kanlı"

Türklerin çok sıcak kanlı, harika insanlar olduğunu belirten Obi Mikel, "Örneğin İngiltere’de insanların sıkıca birbirine sarılabilmesi için birbirlerini çok uzun süredir tanıyor olması gerekir. Burada insanlar size güvenip, dostluğunu hissettirebiliyor. Çin’de ise insanlar biraz daha birbirlerinden uzak bir şekilde sadece yaptıkları işe odaklanıyor. Öncelikle yemeklerin harika olduğunu vurgulamam gerekiyor. İngiltere’deki balık yemeklerine kıyasla buradakileri daha çok beğeniyorum. Şehir ise futbol şehri. Aklınızda futbol varsa çok doğru bir yerdesiniz demektir. Ben zaten futbol oynamak için buraya geldim. Bu nedenle doğru yerde olduğumu düşünüyorum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim tüm ailem Londra’da yaşıyor. Onları doğal olarak özlüyorum ama sonuçta ben bir iş yapıyorum. Bu işin karşılığını da vermem gerekiyor. Burada ailenin bir parçası olmaya çalışıyorum. Takımıma ve hedeflerine yardımcı olmak istiyorum. Hem bu yıl hem de gelecek sezonlarda başarılar kazanması adına elimden geleni yapmak için buradayım" değerlendirmesini yaptı.

TRABZON 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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