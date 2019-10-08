Temel Altunbaş Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper’i ziyaret etti

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper’i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Personel Daire Başkanlığı’na atanan Orhan Çevik’in ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Metin Alper’e hayırlı olsun ziyaretinde konuşan Altunbaş, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalardan son derece memnun olduklarını söyledi. Altunbaş “Emniyet teşkilatımızın FETÖ ile mücadeleden, trafik magandalarına varıncaya kadar her alandaki özverili çalışmalarını görüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı ve 81 ilde uygulanan trafikte yayalara öncelik uygulamasını önemsiyor ve destekliyoruz. Trabzon insanı, güvenlik güçlerine yardımcı olmayı ve işlerini kolaylaştırmak adına gerekli duyarlılığı her zaman göstermiştir ” dedi.

Altunbaş, ziyaretin sonunda Metin Alper’e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek nezdinde tüm emniyet personeline çalışmalarında başarılar diledi. Alper de Altunbaş ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken, kent genelinde asayiş ve huzurun temini adına çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

TRABZON 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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