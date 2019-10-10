Genç, yer altı çöp konteynır sistemini inceledi

Trabzon’un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir süre önce hayata geçirilen yer altı çöp konteynır sisteminin montaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Meydan çevresinde yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş'tan bilgi alan Başkan Genç, gelişmiş ülkelerde uygulanan çevreci bir sistemi hayata geçirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Trabzon'da ilk defa yer altı çöp konteynır sistemini hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkan Genç, "Teknik ekiplerimiz tarafından belirlenen alanlara yer altı çöp konteynır sisteminin montaj çalışmalarına devam ediyoruz. Konteynırlarımızın yerlerini tespit ederken Büyükşehir Belediyemiz, TİSKİ, Telekom, elektrik ve doğalgaz şirketleri ile koordineli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü bu kurumların iletim hatlarının olduğu alanlara zarar vermek istemiyoruz. Şu ana kadar 41 adet konteynırın montajı tamamlanmış durumda. Toplamda ise 51 adet çöp konteynırının yer altına montajını yapacağız. Geriye kalanın on tanesini de Büyükşehir Belediyemizin Maraş Caddesi'yle ilgili yapacağı düzenlemeden sonra montajını yaparak hizmete alacağız. Trabzon'da bir ilki başardık... İki aya kalmadan, hem yapımcı firmamızın hem de ekip arkadaşlarımızın gecegündüz çalışarak bu hizmeti gerçekleştirmesi bizi mutlu etmiştir" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Genç, "En temiz şehir unvanımızı koruyalım, daha temiz nasıl olur ona gayret edelim. Temizlik işlerindeki 415 arkadaşımızla beraber gecegündüz demeden bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Meydan çevresi, sirkülasyonun ve atığın da yoğun olduğu bir yer. Atığın yoğun olduğu yerlere üçerikişer tane koyduk. Aydınlıkevler, Çukurçayır ve Beşirli mahallelerimize koyduk. En temiz şehir unvanımızı korumak için gecegündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımıza vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmekten son derece mutluyuz. Ayrıca gelişmiş medeni ülkelerde uygulanan, modern şehir yaşamanın gerektirdiği bir sistemi ilk defa Ortahisar'da hayata geçirmekten dolayı da son derece gururluyuz ve memnunuz" diye konuştu.

Yer altı çöp konteynırlarını toplayacak olan iki adet çöp kamyonunun alındığını kaydeden Başkan Genç, "İnşallah, ilerleyen günlerde şehir merkezimizin tamamında bu sistemi uygulamış olacağız. Çöpler yer altı çöp kabinlerinde toplanacak. Bu şekilde hem sokak hayvanlarının müdahalesini önlemiş olacağız, hem de çöplerin neden olduğu çirkin görüntüleri ve çevreye yayılan kötü kokuları önlemiş olacağız. Yer altı çöp konteynırlarını toplayacak olan modern teknolojiyle donatılmış iki adet çöp kamyonu satın aldık. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz periyodik olarak bu sistemlerin temizliğini ve bakımını yapacak. Çöp konteynırlarının kapasitesi bir ton... Sistemin tamamıyla yerleşmesiyle birlikte, şayet olumsuz durumlar ortaya çıkmazsa, şehir merkezinin bütününe bunu yaymayı düşünüyoruz. Hem görüntü kirliliği açısından hem de çevre sağlığının korunması bakımından bu sistemin hayata geçirilmesi bizim için öncelikli bir konuydu. Şehrimize hayırlı olsun..." ifadelerini kullandı.

TRABZON 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:57

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.