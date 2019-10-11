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Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluşacak

İHA

Trabzon ve çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon düzenlediği ''Aile Festivali'' kapsamında 12 Ekim Cumartesi günü ünlü sanatçı Suzan Kardeş'i ağırlıyor.

Trabzon ve çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon düzenlediği ‘’Aile Festivali’’ kapsamında 12 Ekim Cumartesi günü ünlü sanatçı Suzan Kardeş’i ağırlıyor.
Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, 21 Eylül 2019 tarihinde 7’den 70’e herkesin katılacağı Aile Festivali’ne start vermişti. Forum Trabzon 21 Eylül 3 Kasım tarihleri arasında ziyaretçisi olan tüm aile bireylerinin keyifle katılacağı, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Aile Festival’i kapsamında yer alan birbirinden eğlenceli etkinliklerden biri de 12 Ekim Cumartesi günü ünlü makyöz ve ses sanatçısı Suzan Kardeş ile gerçekleştirilecek. Ünlü makyöz ve şarkıcı, makyajdan, yemeğe pekçok konuda ziyaretçileri ile sohbet edecek, ayrıca rumeli türkülerinden oluşan mini bir konser verecek. Rumeli sevda şarkılarının ve keyifli bir sohbetin yer aldığı etkinlik saat 16.00'da düzenlenecek.

TRABZON

11 Ekim 2019 Cuma

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