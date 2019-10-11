Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig´in 8´inci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 16.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban ve Abdülkadir Ömür´ün yanı sıra bu akşam takıma katılacağı belirtilen Sosa, Campi, Sturridge ile ülkelerinin milli takımlarında bulunan Sörloth, Hüseyin, Uğurcan, Arda, Abdulkadir Parmak ve Abdurrahim Dursun antrenmanda yer almadı. Onazi ile Hosseini´nin takımdan ayrı, Novak´ın ise salonda çalıştığı kaydedildi. Sakatlığı tamamen iyileşen Ivanildo Fernandes de takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Bordo-mavililer, yarın basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştireceği çift antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Detaylar
TRABZON
11 Ekim 2019 Cuma
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