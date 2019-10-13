Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

İHA

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, dört büyükler arasında en genç ekiple mücadele eden takım oldu. Bu sezon 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele eden bordomavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı söz konusu alanda geride bıraktı.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, dört büyükler arasında en genç ekiple mücadele eden takım oldu. Bordomavililer Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında 24.8 yaş ortalaması bulunan Çaykur Rizespor'un ardından en genç ekip durumunda.
Süper Ligin 7. haftasında ilk 3 takım arasında yer alan bordomavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en genç ekibe sahip. Trabzonspor 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele ederken siyahbeyazlılar 27.3, sarılacivertliler 27.1 ve sarıkırmızılılar ise 28 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor. Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 29.1 yaş ortalamasıyla Süper Lig'de lider konumda bulunan Aytemiz Alanyaspor yer alıyor.

TRABZON

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:23
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tıbbi ve aromatik bitkilerde 2050 hedefi: 50 milyar dolar TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın: “Türkiye’de 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği var. 3 bin 600 endemik tür var” “Ülkemiz tıbbi ve aromatik bitkilerde çok zengin, müthiş bir potansiyel var”
YEREL HABERLER Tıbbi ve aromatik bitkilerde 2050 hedefi: 50 milyar ...
Trabzon’da yaylacılar köylerine dönmeye başladı
YEREL HABERLER Trabzon’da yaylacılar köylerine dönmeye başladı
Belediye başkanı eldivenleri giydi, sahili çöplerden temizledi
YEREL HABERLER Belediye başkanı eldivenleri giydi, sahili çöplerden ...
Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluştu Suzan Kardeş: "Hayal kurmaktan vazgeçmeyin"
YEREL HABERLER Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile ...
Eski sevgilisini iş yerinde vuran saldırganı patron yakaladı
YEREL HABERLER Eski sevgilisini iş yerinde vuran saldırganı patron ...
Trabzonspor'dan 'Kurtarmak bizim kanımızda var" projesine destek
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan 'Kurtarmak bizim kanımızda var" ...
Trabzonspor'dan 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan 'Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' ...
Trabzonspor kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor kuvvet çalıştı
Ünal Karaman 7 oyuncusundan vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Ünal Karaman 7 oyuncusundan vazgeçmiyor
2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar ...
Eski eşini çalıştığı işyerinde silahla yaraladı
YEREL HABERLER Eski eşini çalıştığı işyerinde silahla yaraladı
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Öğrencilerinden 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla Barış Pınarı'na destek
YEREL HABERLER Öğrencilerinden 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla Barış ...
Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluşacak
YEREL HABERLER Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile ...
Ünal Karaman kendini aştı
YEREL HABERLER Ünal Karaman kendini aştı
Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor Fiyatı borsa gibi her gün değişen yerli hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor Hamsi ve istavritin 10 TL’den satıldığı tezgahlarda mezgit 15 TL’den satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u ...
Ogenyi Onazi gün sayıyor
YEREL HABERLER Ogenyi Onazi gün sayıyor
Trabzonspor değer kazandı
YEREL HABERLER Trabzonspor değer kazandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X