Dört büyüklerin en genci Trabzonspor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, dört büyükler arasında en genç ekiple mücadele eden takım oldu. Bu sezon 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele eden bordomavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı söz konusu alanda geride bıraktı.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, dört büyükler arasında en genç ekiple mücadele eden takım oldu. Bordomavililer Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında 24.8 yaş ortalaması bulunan Çaykur Rizespor'un ardından en genç ekip durumunda.

Süper Ligin 7. haftasında ilk 3 takım arasında yer alan bordomavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en genç ekibe sahip. Trabzonspor 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele ederken siyahbeyazlılar 27.3, sarılacivertliler 27.1 ve sarıkırmızılılar ise 28 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor. Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 29.1 yaş ortalamasıyla Süper Lig'de lider konumda bulunan Aytemiz Alanyaspor yer alıyor.

TRABZON 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

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