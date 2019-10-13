Trabzonspor'dan 'Abdulkadir Parmak' açıklaması

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını ve yapılan tetkikler sonrası durumunun yarın netlik kazanacağını açıkladı.
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Bordomavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Parmak'ın kasığındaki sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır."
TRABZON
13 Ekim 2019 Pazar
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