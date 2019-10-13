Trabzonspor'dan 'Abdulkadir Parmak' açıklaması

Trabzonspor Kulübü´nden, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın kampından ayrılan Abdulkadir Parmak´ın durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, A Milli Takım'ın kampından ayrılan Abdulkadir Parmak´ın sağlık durumuyla ilgili olarak, "Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır" dedi.
TRABZON
13 Ekim 2019 Pazar
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