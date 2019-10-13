TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Zonguldak Kömürspor: 4

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'a 41 mağlup oldu.
Stat: Vakfıkebir İlçe
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mücahit Değermenci xx, Ogün Kamacı xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan x, Bahadır Erol xx, Volkan xx, Maksut x (Muhammet Haşim Çoban dk.73 x), Oğuzhan x, Samet x (Emrullah Kokoç dk.80 ?), Dede Çelik x, Taha Gür x, Hakan Yavuz x (Murat Cem Akpınar dk.68 x), Caner Aktaş x, Taha Balcı xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xxx, Cenk Doğan xxx, Hakan Çevik xxx, Ramazan Işık xxx, Emre Can xxx, Muammer xxx, Serhat Baştan xx (Berkan dk.76 x), Metin xx (Oğuzhan dk.69 x), Onurcan xxx, Mehmet Gürkan xxx, Görkem xx ( Muhammet Özvardar dk.59 x)
Goller: Onurcan (dk.29 ve 67), Mehmet Gürkan (dk.82), Muammer (dk.90) (Zonguldak Kömürspor), Taha Balcı (dk.55) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon), Mehmet Gürkan (Zonguldak Kömürspor)
TRABZON
13 Ekim 2019 Pazar
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