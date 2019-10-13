TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - Zonguldak Kömürspor: 4

"Yılda iki kez yaptırın"

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'a 41 mağlup oldu.



Stat: Vakfıkebir İlçe

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mücahit Değermenci xx, Ogün Kamacı xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Gökhan x, Bahadır Erol xx, Volkan xx, Maksut x (Muhammet Haşim Çoban dk.73 x), Oğuzhan x, Samet x (Emrullah Kokoç dk.80 ?), Dede Çelik x, Taha Gür x, Hakan Yavuz x (Murat Cem Akpınar dk.68 x), Caner Aktaş x, Taha Balcı xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xxx, Cenk Doğan xxx, Hakan Çevik xxx, Ramazan Işık xxx, Emre Can xxx, Muammer xxx, Serhat Baştan xx (Berkan dk.76 x), Metin xx (Oğuzhan dk.69 x), Onurcan xxx, Mehmet Gürkan xxx, Görkem xx ( Muhammet Özvardar dk.59 x)

Goller: Onurcan (dk.29 ve 67), Mehmet Gürkan (dk.82), Muammer (dk.90) (Zonguldak Kömürspor), Taha Balcı (dk.55) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon), Mehmet Gürkan (Zonguldak Kömürspor)

TRABZON 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:53

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.