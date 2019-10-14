Hekimoğlu'nun takımına güveni tam

TFF 2. Lig'de mücadele veren Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü'nün Başkanı Celil Hekimoğlu, son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen teknik heyet ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Hekimoğlu, yaptığı açıklamada "Yönetim Kurulu olarak göreve ilk geldiğimiz günden bu yana, planlamalarımızı büyük bir kararlılık içinde hep reel zeminler üzerine oturtmaya gayret ettik. Bugüne kadar da bu planlamalarımızı büyük bir disiplin içinde yürütüyoruz. Başlangıçtaki hedeflerimiz arasında takımımızı 2. Lige çıkarmayı, ardından da tesisleşmeyi bitirmek üzerine yapmıştık. Bunları Allah’ın izniyle başardık. Bu yılda ligi ilk beş takım arasında neticelendirmeyi düşündüğümüzü kamuoyuna açık ve net bir şekilde dile getirdik. Fakat kamuoyunun bizlerden beklentileri ve teveccühleri şampiyon olmamız yönünde oldu. Son haftalarda aldığımız olumsuz sonuçlar tüm sevenlerimiz gibi bizleri de üzmüştür. Yeni teknik kadro ve 17 sporcunun yeni katıldığı bir ortamda uyum sorunun belli zaman aldığı dikkatlerden kaçmamalıdır. Bu meyanda Teknik Direktörümüz Alper Avcı ve ekibine aynı zamanda sporcu kardeşlerimize güvenimizin tam olduğunun herkesçe bilinmesini isterim" dedi.

"Futbolda kendi tesislerimizi tamamlamış olmamız iler ki hedeflerini belirlemenizde yeterli olmuyor" diyen Hekimoğlu "İç saha müsabakalarını oynadığımız Vakfıkebir İlçe Sahası’ında kötü ve ağır zemin şartlarında hiç bir avantaj elde edemediğimiz aşikârdır. Gelecek sezon yeni stadyumunda 2. Ligdeki ilk yılında eksiklerini gören ve bunları gideren bir kulüp olarak grubunda şampiyonluğun en güçlü adayı olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

TRABZON 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:00

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