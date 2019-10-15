Trabzonspor un gurbet\u00e7i oyuncusu Do\u011fan Erdo\u011fan, soyisminin Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile ayn\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in kap\u0131 zilinden soyismini s\u00f6kt\u00fcklerini s\u00f6yledi. Trabzonspor sezon ba\u015f\u0131nda Avusturya n\u0131n Lask Linz tak\u0131m\u0131ndan transfer etti\u011fi Do\u011fan Erdo\u011fan, Mehmet Ali Y\u0131lmaz Tesisleri nde antrenman \u00f6ncesi bas\u0131n mensuplar\u0131n\u0131n sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131. Erdo\u011fan, bu hafta Gaziantep FK ile \u00f6nemli bir ma\u00e7 oynayacaklar\u0131n\u0131 belirterek, Bu hafta \u00f6nemli bir ma\u00e7 oynayaca\u011f\u0131z. Rakibimiz bizden 3 puan geride olmas\u0131na ra\u011fmen lige iyi ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Biz lige iyi ba\u015flamasakta hedefledi\u011fimiz yere yak\u0131n\u0131z. Ona g\u00f6re futbol oynuyoruz. Geriye d\u00f6n\u00fcp bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman son iki ma\u00e7 bizim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemliydi. Hem Basel hem de \u00c7aykur Rizespor ile oynad\u0131\u011f\u0131m\u0131z ma\u00e7larda \u00c7aykur Rizespor ma\u00e7\u0131nda aln\u0131m\u0131z\u0131n ak\u0131yla \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Ben b\u00f6yle futbol oynamaya devam etti\u011fimiz s\u00fcrece \u00f6n\u00fcm\u00fcz\u00fcn a\u00e7\u0131k oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum ifadelerini kulland\u0131. Soyismim Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131zla ayn\u0131 diye kap\u0131 zilinden s\u00f6k\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc Almanya 2. Lig tak\u0131mlar\u0131ndan St. Pauli de forma giyen Enver Cenk \u015eahin in Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 na destek vermek i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m sonras\u0131 s\u00f6zle\u015fmesinin feshedilmesiyle ilgili olarak ise Do\u011fan Erdo\u011fan, Avusturya da ba\u015f\u0131ndan ge\u00e7en bir olay\u0131 anlatt\u0131. Erdo\u011fan, Benim soyad\u0131m Erdo\u011fan. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan \u0131n soyismi ile ayn\u0131. Bu y\u00fczden benim kap\u0131da bulunan zilden soyad\u0131m s\u00f6k\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m olay buydu. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda ekstra bir olay ya\u015famad\u0131m. Onun d\u0131\u015f\u0131nda y\u00fcz y\u00fcze bir \u015fey ya\u015famad\u0131m. Cesaret edemediler belkide. Bunlar normal Avusturya da ya da Almanya da Cenk in ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok ac\u0131 ama T\u00fcrkiye ona her zaman sahip \u00e7\u0131kar. Burada bir s\u0131k\u0131nt\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. Hoca nerede g\u00f6rev verirse ben orada oynayaca\u011f\u0131m Teknik Direkt\u00f6r \u00dcnal Karaman \u0131n kendisine nerede g\u00f6rev verirse \u00fcstesinden gelmek i\u00e7in elinden geleni yapaca\u011f\u0131n\u0131 belirten gen\u00e7 futbolcu, Hocam\u0131z beni nerede g\u00f6r\u00fcrse nerede oynatmak isterse ben orada olaca\u011f\u0131m. Benim i\u00e7in \u00f6nemli olan \u00e7al\u0131\u015fmak ve sahada olmak. Gerisi hocan\u0131n verece\u011fi karara ba\u011fl\u0131. Buna sayg\u0131 duymal\u0131y\u0131z. Oynayan arkada\u015flar\u0131m\u0131z m\u00fcthi\u015f performans ortaya koyuyor. Orta sahada \u00e7ok \u00f6nemli oyuncular\u0131m\u0131z, kaliteli isimler var. Ben de kendime yer a\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum diye konu\u015ftu. Sosa, Mikel ve Parmak \u00f6nemli profesyonellik \u00f6rne\u011fi Sosa ve Mikel gibi \u00f6nemli isimlerle birlikte oynamas\u0131yla ilgili olarak ise Erdo\u011fan, \u00d6\u011frenece\u011fim \u00e7ok \u015fey var. Sosa ve Mikel, bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman Abd\u00fclkadir Parmak binim i\u00e7in \u00f6nemli bir profesyonellik \u00f6rne\u011fi. Mikel ve Sosa ya bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman \u00e7ok ayr\u0131 kariyerler. Onlar\u0131 izleyerek kendimi daha yukar\u0131 \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum \u015feklinde konu\u015ftu. 3 kulvarda gidebilecek g\u00fc\u00e7teyiz Sezon sonu Trabzonspor u nerede g\u00f6r\u00fcyorsun? sorusuna ise gen\u00e7 oyuncu, Biz Trabzonspor olarak her zaman tepelere hedefleyen tak\u0131m\u0131z. Ona g\u00f6re m\u00fccadele ediyoruz. Ona g\u00f6re kalbimizi ortaya koyuyoruz. \u00dc\u00e7 kulvarda gidebilecek g\u00fc\u00e7teyiz. Sakat oyuncular\u0131nda d\u00f6nmesiyle g\u00fcc\u00fcm\u00fcze g\u00fc\u00e7 katacaklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Ondan sonra ilerlemeye devam edece\u011fiz ifadelerini kulland\u0131. 23 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, \u00f6zel \u00e7al\u0131\u015fma yapmas\u0131yla ilgili olarak ise, \u015fu ifadelere yer verdi: \u00d6zel \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131yorum. \u00d6zel bir hocam var ve onunla \u00e7al\u0131\u015farak kendimi daha iyi haz\u0131rlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum.