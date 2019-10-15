Trabzonspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk edeceği Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordomavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Abdulkadir Ömür, Onazi ve Ekuban ile önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Obi Mikel katılmadı. Milli takım kamplarında bulunan Sörloth, Hosseini ve Uğurcan'ın ise perşembe günü Trabzon'a gelerek takıma dahil olacağı açıklandı. Bordomavili takımın yaptığı çalışmada hafif sakatlığı bulunan Sturridge takımdan ayrı olarak çalışırken, son yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak ile Abdulkadir Parmak ise takımla çalıştı. Bordomavililer antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaparken ikinci bölümde ise taktik ağırlı çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise Novak takımdan ayrılarak salonda çalışmaya geçti.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatına desteğini sürdürüyor. Yaptığı sosyal paylaşımlarla Türk ordusunun yanında olduğunu her fırsatta dile getiren bordomavili kulüp, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinin girişinde dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asarak harekata olan desteğini sürdürdü.

TRABZON 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:49

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.