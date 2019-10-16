Trabzonspor'da GKB Planı

Trabzonspor, milli ara sonrası 10 gün içinde oynayacağı üç maçta Süper Lig'de zirveye tamamen oturmayı, Avrupa'da ise iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, Gaziantep FK, Krasnodar ve Başakşehir maçlarında 9 puanlık hedef koydu.

Trabzonspor, Süper Lig'de ve Avrupa'da oynayacağı maçlarla kritik bir sürece giriyor. Bordomavililer, milli ara sonrası sahasında oynayacağı Gaziantep FK ve Krasnodar maçlarıyla önemli bir sınav verecek. Karadeniz ekibi deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçıyla da zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.



10 gün içinde 3 kritik maç

Trabzonspor, milli ara sonrası 10 gün içinde 3 kritik maç oynayacak. Bordomavililer ilk olarak 19 Ekim Cumartesi güne sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bordomavililer buradan alacağı 3 puanla puanını 15'e çıkarmayı planlarken, diğer taraftan ise UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor. Grubunda henüz galibiyetle tanışmayan Trabzonspor, 1 puan ile 3. sırada yer alırken, grupta henüz puanı bulunmayan Krasnodar karşısında Avrupa'daki yol haritasını büyük oranda belirlemiş olacak. Bordomavililer, bu maç sonrasında ise Başakşehir deplasmanından puanlarla dönerek Süper Lig'de zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.



9 puanlık plan

Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, Gaziantep FK, Krasnodar ve Başakşehir maçlarında 9 puanlık hedef koydu. Oyuncularının üstün gayretinden oldukça memnun olduğu her fırsatta dile getiren Karaman, önlerinde kritik maçlar olsa da her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini aktardı. Alacakları her 3 puanın hedeflerine kendilerini bir adım daha yaklaştıracağını belirtti.

TRABZON 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

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