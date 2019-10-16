Meme Kanseri “Merakına Yenilsin” Halk Buluşmaları Forum Trabzon’da

Forum Trabzon’da ünlü oyuncu ve sunucu Derya Baykal’ın moderatörlüğünde meme kanseri ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla “Merakına Yenilsin” buluşması düzenlenecek.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayına özel olarak Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ve Forum Trabzon’un desteğiyle organize edilen buluşmaya ünlü sunucu ve oyuncu Derya Baykal moderatörlük yapacak. Etkinlikte, kansere yakalanan her dört kadından birinin mücadele ettiği meme kanserinde teşhisten tedaviye tüm hastalık sürecine yönelik önemli bilgiler paylaşılacak.

Dr. Feyyaz Özdemir ve Dr. Adnan Çalık gibi uzman onkolog ve cerrahların katılımıyla 19 Ekim Pazar günü saat 12:0013:00 arasında Forum Trabzon’da düzenlenecek buluşmaya dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek. Derya Baykal ile birlikte gerçekleştirilecek boyama aktivitesiyle katılımcılar, meme kanserine ilişkin sorularına cevap bulmanın yanı sıra keyifli zamanlar da geçirecek.

TRABZON 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

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