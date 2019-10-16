Doğu Karadeniz’de konut satış istatistikleri Yabancıların Trabzon’da konut alımına ilgisi azalıyor

2019 yılı Eylül ayında Türkiye’de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 146 bin 903 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 5,4 artarak 3 bin 772 oldu.

TUİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nce elde edilen bilgilere göre, 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin’de yüzde 75,7 artarak 253’e, Rize’de yüzde 21,4 artarak 369’a, Ordu’da yüzde 20,7 artarak bin 171’e, Giresun’da yüzde 4,3 artarak 686’ya yükselirken Trabzon’da yüzde 14,2 azalarak bin 128’e ve Gümüşhane’de yüzde 11,8 azalarak 165’e düştü.

Türkiye genelinde 2019 yılı Eylül ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 oranında azalarak 4 bin 177 oldu. 2018 yılı Eylül ayında Trabzon’da yabancılara toplam 227 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 58,1 oranında azalarak 95 konut satışı gerçekleşti. Trabzon, bu satış rakamı ile 2019 Eylül ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan 9. il oldu. 2018 yılı OcakEylül döneminde Trabzon’da yabancılara toplam bin 34 konut satılırken, 2019 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 29,5 oranında azalarak 729’a düştü.

Trabzon, 2019 Eylül ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il dikkate alındığında hem 2019 OcakEylül döneminde hem de 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine ve ayına göre konut satışı en fazla azalan il oldu.

TRABZON 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

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