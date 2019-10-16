Trabzonspor taraftarından anlamlı destek

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Trabzonsporlu taraftarlar ile birlikte sosyal medya fenomeni Köksal Baba, minik öğrencilere bordomavili forma ile birlikte çeşitli hediyeler verdiler.

Bordomavili taraftarlar Trabzonspor sevgisini aşılamak üzere sosyal projelere devam ediyor. Süleyman Köse öncülüğünde Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medya fenomeni Köksal Baba ile birlikte Araklı Değirmencik İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere Trabzonspor forması ve çeşitli hediyeler verdi.

TRABZON 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:02

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