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Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama

DHA

TRABZON´da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen T.U., tutuklandı.

TRABZON´da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen T.U., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerle irtibat halinde olduğu ihbarı üzerine T.U.'nun evine operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği baskında şüpheli T.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlerle irtibat halinde olduğu ve Suriye'de savaşmak üzere terör örgütüne eleman temin ettiği, bu amaçla dini sohbetler düzenlediği tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TRABZON

17 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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