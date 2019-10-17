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Trabzonspor iç sahada rakiplerine geçit vermiyor

DHA

-Medical Park Stadı´nda çıktığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Gaziantep FK´yı da mağlup ederek 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor.

-Medical Park Stadı´nda çıktığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Gaziantep FK´yı da mağlup ederek 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor.
17 Şubat 2019 tarihindeki 2-0´lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo-mavililer, bu periyotta 2018-19 sezonunda Akhisarspor´u 2-1, Antalyaspor´u 4-1, Yeni Malatyaspor´u 2-1, Kayserispor´u 4-2, Beşiktaş´ı 2-1 mağlup ederken, 2019-20 sezonunda ise evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor´u 2-1, mağlup etti, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp, Beşiktaş karşısından ise 4-1´lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu bu 8 maçlık seride; sahasında rakiplerine karşı 7 galibiyet alırken, bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada da saha avantajını kullanarak galibiyete uzanmak ve zirve yarışında söz sahibi olmak istiyor.
8 MAÇTA EVİNDE 22, 11 DEPLASMANDA 20 PUAN TOPLADI
Bu arada Trabzonspor evinde 17 Şubat 2019 tarihinde aldığı son mağlubiyetin ardından ligde sahasında 8 ve deplasmanda 11 olmak üzere toplam 19 maça çıktı. 19 maçlık periyotta tek mağlubiyet alan bordo-mavililer, iç sahada deplasmana göre daha az müsabakaya çıkıp, daha çok puan topladı. Trabzonspor söz konusu periyotta iç sahada 8 maçta 22 puan toplarken, deplasmanda ise 11 maçta hanesine 20 puan yazdırabildi. Bordo-mavililer 2019-20 sezonunun geride kalan 7 haftalık bölümünde ise evinde oynadığı 3 maçın 2´sini kazanıp birinden beraberlikle ayrılarak 7 puan kazanırken, deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 5 puan hanesine yazdırdı.
BAŞARILI SONUÇLAR TRİBÜNLERE İLGİYİ DE ARTIRDI
Öte yandan 2018-19 sezonunda yakalanan çıkışı yeni sezonda da sürdüren Trabzonspor´da alınan başarılı sonuçlar taraftarı da, tribünlere çekti. Bordo-mavili taraftarlar, özellikle bu sezon iç sahada oynanan maçlarda tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takımlarına destek oldu. Taraftarlar, bu sezon kombine biletlere de yoğun ilgi gösterirken, kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2019-2020 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

TRABZON

17 Ekim 2019 Perşembe

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