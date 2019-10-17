Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Süper Lig´in 8´inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Detaylar

TRABZON 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:46

YATSI 19:06

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