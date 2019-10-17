Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig´in 8´inci haftasında Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Detaylar
TRABZON
17 Ekim 2019 Perşembe
- İMSAK 05:03
- GÜNEŞ 06:27
- ÖĞLE 12:12
- İKİNDİ 15:15
- AKŞAM 17:46
- YATSI 19:06