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Zorluoğlu’ndan Genç'e ‘Hayırlı olsun” ziyareti

İHA

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.

Zorluoğlu’ndan Genç'e ‘Hayırlı olsun” ziyareti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.
Ortahisar Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı "hayırlı olsun" dileklerini ileten Zorluoğlu'na, Başkan Genç, hizmet binasıyla ilgili bilgi verdi.
Başkan Genç ile bir süre görüşen Zorluoğlu, yeni hizmet binasının Ortahisar'ın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edildiğini belirterek, "Yeni hizmet binanız çok modern ve estetik bir mimari anlayışla inşa edilmiş... Gerçekten de şehrimize değer katacak bir yapı ortaya çıkmış. İleride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara da cevap verebilecek güzel bir yapı olduğunu görüyoruz. Binamızın bütün Ortahisar'a ve Trabzon'a hayırlı olmasını diliyorum. Yüce Rabbim burada hayırlı, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.
Başkan Genç ise iyi dileklerinden dolayı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ederek, "Kendimize ait müstakil bir hizmet binamızın olması gerçekten de bizim için çok büyük bir avantaj. Halkımız için de büyük bir kolaylık... Buradan hizmetlerimizi daha nitelikli ve verimli bir şekilde sunuyoruz. Büyük bir hizmet binası inşa ettik. İçinde tiyatro ve toplantı salonlarının olduğu, birçok fonksiyonu karşılayabilecek, modern bir hizmet binasının gerektirdiği bütün niteliklere sahip bir eser ortaya çıkardık... Buradaki ticaret ve konut alanlarının tamamlanmasıyla birlikte çok güzel, birbirini tamamlayan yapılar topluluğu ortaya çıkacak. Tıpkı Meydan Parkı gibi 24 saat canlılığın olduğu yeni bir cazibe merkezi oluşacak. Bundan da Ortahisarlılar olarak gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Ziyaretin son bölümünde Murat Zorluoğlu ile Genç birbirine çeşitli hediyeler takdim etti.

TRABZON

18 Ekim 2019 Cuma

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