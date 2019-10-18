Ağaoğlu: "2020 Ocak ayında lisans talimatına uyulmazsa kıyameti kopar" Trabzonspor Divan Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek vermek amacıyla asker selamı verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ağaoğlu: "2020 Ocak ayında lisans talimatına uyulmazsa kıyameti kopar" Trabzonspor Divan Genel ...

İHA

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, lisans talimatına uymayan 56 kulübün olduğunu belirterek, "Eğer 2020 Ocak ayı geldiğinde bunu erteleyelim derlerse kıyamet kopar" dedi.

Ağaoğlu: "2020 Ocak ayında lisans talimatına uyulmazsa kıyameti kopar" Trabzonspor Divan Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek vermek amacıyla asker selamı verdi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, lisans talimatına uymayan 56 kulübün olduğunu belirterek, "Eğer 2020 Ocak ayı geldiğinde bunu erteleyelim derlerse kıyamet kopar" dedi.
Trabzonspor Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan salonunda gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Divan Başkanı Ali Sürmen’in hazır bulunduğu toplantı salonu tamamen doldu. Toplantı öncesinde Barışpınarı Harekatı’na destek mesajı verilirken, daha sonra Divan Başkanı Ali Sürmen’in talebi üzerine salonda bulunan herkes Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek vermek amacıyla asker selamı verdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonlu teknik adam Şenol Güneş’i milli takımda elde ettiği başarılardan dolayı kutladı. Ardından ise Trabzonspor’un bu sezonki heyecanının herkese umut verdiğine vurgu yaptı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum, Bankalar Birliği yapılandırması ve hedefler konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, zorluk derecesi yüksek maçların yanı sıra birçok sakatlığa rağmen etkilenmeden yollarına devam ettiklerini belirterek, "Uzun bir aradan sonra Avrupa kupasında guruplara kaldık. Ancak UEFA gelirlerimizin bir bölümüne el koydu bu konuya itiraz ettik ve Aralık ayında duruşması olacak. Ayrıca 31 Haziran tarihiyle Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma imzaladık. Haziran ayından itibaren bizim yolumuz açıldı. UEFA Kupalarına iştirak etme anlamında” dedi.

"Biz ayak da el de kompresör frenini de kullandık"
Ağaoğlu, Bankalar Birliği yapılandırmasına en iyi hazırlanan kulübün kendileri olduğunu da belirterek, “Biz Mayıs ayı itibariyle Bankalar Birliği yapılandırması için gerekli hazırlıklarımıza başlamıştık. Profesyonel kadro maliyetini 38 milyon Euro’dan 13 milyon Eurolara kadar indirdik, oyuncu satışından elde ettiğimiz gelirlerle kulübümüzün borçlarını ve futbolculara olan borçları ödedik. Ancak biz frene basarken, ‘Bize nasılsa Ocak ayında para verecekler deyip’ kulübün büyüklüğüne, ihtiyaçlarına bakmadan 10 milyon ile 20 milyon arasında borçlanan kulüpler oldu. Biz ayak da el de kompresör frenini de kullandık. Yeniden yapılandırma hayata geçtikten sonar kulübün gelirinin yüzde 70’i borç ödemeye gider sadece yüzde 30’u kulübün ihtiyaçları doğrultusunda serbest kalır. Biz yüzde 30 ile başladık. Bu çalışmaları çok ciddi götürdüğümüz için Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırma protokolünü ilk imzalayan kulüp olduk. Şu an gelmiş olduğumuz nokta itibariyle sadece ilk imzalayan değil, bugüne kadar ciddiyetle imzalayan en ufak bir şekilde orada verilen sözlerin dışına taşmayan kulüp olarak yolumuza devam ediyoruz. Orada en altta bir kare, kare içerisinde kulüp başkanının müteselsil kefaletini istiyor. Anlaşma şartlarına uyulmadığı takdirde yapılandırma ortadan kalkar, geriye dönük olarak bütün borçlar kulüp başkanına rücu edilir. Benim bunu imzalamamda herhangi bir sakınca yok” dedi.

"Lisans talimatına uymayan 56 kulüp var. Eğer hazır değiliz, erteleyelim derlerse kıyamet kopar"
Başkan Ahmet Ağaoğlu, mali kriterlere uymayan kulüplerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini de belirterek, “Mali kriterlere uyulmadığı takdirde transfer yasağı, puan silme, çok aşırı bir şekilde ihlal edildiğinde küme düşmeye kadar giden yaptırımlar söz konusu. Biz isterdik ki Haziran ayı itibariyle yürürlüğe girsin. UEFA bunu istiyor, Trabzonspor kulübü buna hazır. Ancak yeni bir uygulama hemen geçmeyelim, kulüplerimize süreç tanıyalım, Ocak 2020 itibariyle biz bu talimatı alıp uygulamaya koyacağız. Bu lisans talimatına uymayan benim takip ettiğim kadarıyla 67 tane kulüp var. Eğer o Ocak 2020 tarihi gelir de bir şekilde ‘Yahu henüz tam olarak hazır değiliz, bunu bir sene daha erteleyelim’ dediklerinde kıyamet kopar. Çünkü bu başlı başına bir haksız rekabetin onayı, adaletsizliğin, ödüllendirilmesi anlamına gelir. Ben kendimi sıkacağım, ben transferde bana tanıdığınız limitlerin üzerinde transfer yapmayacağım, mali disipline harfiyen uyacağım, harfiyen uymayan o limitlerin üzerinde çok çok üzerinde harcamalar yapan kulüpleri ile mücadele edeceğim. Bu nasıl olacak? Trabzonspor kulübü olarak; Ocak ayında bu lisans talimatı yürürlüğe girmesi için tüm mücadeleyi vereceğiz. Uymayan kulüplere de oradaki yaptırımlar neyse hepsinin de TFF harfiyen uygulamak zorunda. Böyle bir süreçten geçerek bu yeniden yapılandırmayı harfiyen uygulayan, disiplinle takip eden tek kulüp olarak huzurlarınızdayım” dedi.

"Borç 1 milyar 292 milyon'dan 840 milyona iniyor"
Trabzonspor kulübünün 2000 yılından sonra ilk kez borç azalttığını belirten Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor Kulübü 2000 yılından sonra ilk defa borç azalttı. Şu anda 940 milyon lira. İçerisinde 85 milyon liralık bir benzin istasyonundan TMSF’ye olan borç da var. Önümüzdeki bir hafta içinde onun satışı da gerçekleşecek. O da gerçekleşirse Trabzonspor’un borcu 840 milyon liraya inmiş durumda. Yani 1 milyon 292 milyondan , 840 milyon liraya iniyor. Sermaye artışından 77 milyon liralık bir gelir elde edildi. Bu gelirin tamamı borç kapamaya gitti. Bu süreç içerisinde yeni sponsorluk anlaşmaları imzalandı. Üç ay içerisinde 120 milyon TL’lik sponsorluk geliri elde ettik. Kombine satışı geçen sene 19 bin bu sene 34 bin olarak gerçekleşti. Mağazacılık cirosu ilk 4 ay itibariyle 35 milyon TL, geçen dönem 12 ay üzerinden 34 milyon TL idi. Geçen sene 105 bin adet forma satılmıştı, şu an itibariyle sadece 4 ayda 135 bin adet sattık” dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ayrıca teknik heyet ve futbolcuların da çok basit şekilde eleştirilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, bu ekibin sonuna kadar arkasında olduklarını vurguladı.
Dilek ve temenniler bölümünün ardından ise genel kurul sona erdi.

TRABZON

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:04
  • GÜNEŞ 06:28
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahmet Ağaoğlu: 2000 yılından sonra ilk defa kulübün borcu azaldı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: 2000 yılından sonra ilk defa kulübün ...
Trabzon’daki dayakçı üniversiteli kızlara yerel mahkemenin verdiği 10’ar yıllık ceza bozuldu Dayak olayından sonra ismini değiştirmiş
YEREL HABERLER Trabzon’daki dayakçı üniversiteli kızlara yerel ...
DKİB’den yeni göreve başlayan İran’ın Trabzon Başkonsolosu Saberi’ye ziyaret
YEREL HABERLER DKİB’den yeni göreve başlayan İran’ın Trabzon ...
Doğu Karadeniz’in atık suları denize ve derelere akıyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in atık suları denize ve derelere ...
Zorluoğlu’ndan Genç'e ‘Hayırlı olsun” ziyareti
YEREL HABERLER Zorluoğlu’ndan Genç'e ‘Hayırlı olsun” ziyareti
Trabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artış Geçen yıl ziyaretçi sayısı 900 bin civarında olurken, bu yılın 9 aylık döneminde ziyaretçi sayısı 966 bini geçti En fazla turist 368 bin rakamıyla Atatürk Köşküne oldu.
YEREL HABERLER Trabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi ...
Uzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık incelemesi
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık ...
Karadeniz'de balık üreme alanlarına tarım toprağı ile dolgu tehdidi
YEREL HABERLER Karadeniz'de balık üreme alanlarına tarım toprağı ile ...
Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi
YEREL HABERLER Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli ...
Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor
Filip Novak ‘plaka’ diyecek
YEREL HABERLER Filip Novak ‘plaka’ diyecek
Trabzonspor'da hedef, Gaziantep FK galibiyetiyle seriyi sürdürmek
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef, Gaziantep FK galibiyetiyle ...
Ünal Karaman, dünya şampiyonu Busenaz'ı kutladı
YEREL HABERLER Ünal Karaman, dünya şampiyonu Busenaz'ı kutladı
TGAP kültürü Trabzon’da anlatıldı
YEREL HABERLER TGAP kültürü Trabzon’da anlatıldı
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Restorasyon çalışmalarına rağmen ziyaretçisi eksik olmuyor Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nde 56 yıl sonra başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Restorasyon çalışmalarına rağmen ziyaretçisi eksik ...
Trabzonspor iç sahada rakiplerine geçit vermiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor iç sahada rakiplerine geçit vermiyor
Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama
TTSO Başkanı Hacısalihoğlu: “Geleceğin sektörleri Yatırım Adası’nda yer alacak”
YEREL HABERLER TTSO Başkanı Hacısalihoğlu: “Geleceğin sektörleri ...
Uzungöl'de kaçak yapı sahiplerinin yıkım nöbeti
YEREL HABERLER Uzungöl'de kaçak yapı sahiplerinin yıkım nöbeti
Trabzon’da 1 DEAŞ'lı yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon’da 1 DEAŞ'lı yakalandı
Trabzonspor'da mutlu Nijeryalılar
YEREL HABERLER Trabzonspor'da mutlu Nijeryalılar
16 Ekim Dünya Gıda Günü Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan: “BM'nin raporuna göre 821,6 milyon insan yani dünya nüfusunun yüzde 11 açlık çekmektedir”
YEREL HABERLER 16 Ekim Dünya Gıda Günü Trabzon Ziraat Mühendisleri ...
Başkan Zorluoğlu'ndan Sürmene'ye ziyaret Muhtarlarla bir araya geldi, dertlerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu'ndan Sürmene'ye ziyaret Muhtarlarla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X