İşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılar

DHA

TRABZON´da boynuna bağlanan çamaşır ipiyle sürüklenip, yaralı olarak fındık bahçesinde ölüme terk edilen köpeğe, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) sahip çıktı. TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Şikâyette bulunduk" dedi.

TRABZON´da boynuna bağlanan çamaşır ipiyle sürüklenip, yaralı olarak fındık bahçesinde ölüme terk edilen köpeğe, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) sahip çıktı. TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Şikâyette bulunduk" dedi.
Kentte, 15 Ekim'de Beştaş Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden Dilara Kalfa, fındık bahçesinde hareketsiz yatan yaralı köpeği gördü. Telef olduğu zannettiği köpeğin nefes aldığını fark eden Kalfa, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (TRAHAYKO) arayarak yardım istedi. Bulunduğu yerden alınan yaralı köpek, getirildiği dernekte, Ortahisar Belediyesi veteriner ekiplerince tedaviye alındı. Boğazına bağlanan çamaşır ipiyle sürüklenip, boğazındaki derin kesiklerle fındık bahçesinde ölüme terk edilen köpeğin durumunun ağır olduğu belirtildi. Köpeğe işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. 
'KÖPEĞİ İLK GÖRDÜĞÜM ANI UNUTAMIYORUM'
Köpeği ilk gördüğü anın aklından çıkmadığını anlatan Dilara Kalfa, "Köpeği gördüğümde üzerinde sinekler uçuşuyordu, kurtlanmıştı. Yanına gittiğimde hayvanın nefes aldığını fark ettim. Can çekişiyordu. Su ve yemek verdik. Çok susamıştı. Belli ki günlerce aç kalmıştı. Dernek üyeleri aldı getirdi ve tedavisini yapmaya başladı. Köpeği ilk gördüğüm o anları hiç unutamıyorum" dedi.
`YARASINDAN BİR AVUÇ KURT TEMİZLEDİK´
TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise ağır işkenceye maruz kalan köpeğin ölüme terk edildiğini belirterek, hayvanlara yönelik şiddetin, kabahat kapsamından çıkarıp, suç haline gelmesini öngören yeni yasanın bir an önce yürürlüğe geçmesi gerektiğini söyledi. Kurban, "Hayvan çok kötü şartlarda bakılmış, ölüme terk edilmiş. Belli ki boğazına çamaşır ipi geçirilmiş. Ya hayvan o iple bir yere bağlandı, orada bağlı tutuldu, ya da asılıp öldürülmeye çalışıldı. Bu hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Biz yarasından bir avuç kurt temizledik. Gerekli yerlere şikâyetlerde bulunduk. Yeni yasaya göre ceza çok daha fazla ve caydırıcı olacak. İnşallah bu yasa bir an önce çıkar. Bu bize ulaşan bir vaka. Acaba bize ulaşmayan daha neler var. Şiddet ve sevgi hayvanda öğrenilir. Bugün hayvana şiddeti uygulayan kişi, yarın çocuklara, komşusuna şiddet uygular" diye konuştu.

TRABZON

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 ilde “İhaleye fesat karıştırmak” operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde “İhaleye fesat karıştırmak” operasyonu: 14 ...
Trabzon’a inen yabancı uçak sayısında artış Geçen yıl bin 163 yabancı ülke uçağının indiği Trabzon’a bu yılın 9 aylık dönemde bin 483 yabancı uçak iniş yaptı
YEREL HABERLER Trabzon’a inen yabancı uçak sayısında artış Geçen yıl ...
Arslantürk: "Fındıkta tehdit oluşturan Kahverengi Kokarca böceği kışı evlerde saklanarak geçiriyor"
YEREL HABERLER Arslantürk: "Fındıkta tehdit oluşturan Kahverengi ...
Ağaoğlu: "2020 Ocak ayında lisans talimatına uyulmazsa kıyameti kopar" Trabzonspor Divan Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek vermek amacıyla asker selamı verdi
YEREL HABERLER Ağaoğlu: "2020 Ocak ayında lisans talimatına ...
Ahmet Ağaoğlu: 2000 yılından sonra ilk defa kulübün borcu azaldı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: 2000 yılından sonra ilk defa kulübün ...
Trabzon’daki dayakçı üniversiteli kızlara yerel mahkemenin verdiği 10’ar yıllık ceza bozuldu Dayak olayından sonra ismini değiştirmiş
YEREL HABERLER Trabzon’daki dayakçı üniversiteli kızlara yerel ...
DKİB’den yeni göreve başlayan İran’ın Trabzon Başkonsolosu Saberi’ye ziyaret
YEREL HABERLER DKİB’den yeni göreve başlayan İran’ın Trabzon ...
Doğu Karadeniz’in atık suları denize ve derelere akıyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in atık suları denize ve derelere ...
Zorluoğlu’ndan Genç'e ‘Hayırlı olsun” ziyareti
YEREL HABERLER Zorluoğlu’ndan Genç'e ‘Hayırlı olsun” ziyareti
Trabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artış Geçen yıl ziyaretçi sayısı 900 bin civarında olurken, bu yılın 9 aylık döneminde ziyaretçi sayısı 966 bini geçti En fazla turist 368 bin rakamıyla Atatürk Köşküne oldu.
YEREL HABERLER Trabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi ...
Uzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık incelemesi
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık ...
Karadeniz'de balık üreme alanlarına tarım toprağı ile dolgu tehdidi
YEREL HABERLER Karadeniz'de balık üreme alanlarına tarım toprağı ile ...
Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi
YEREL HABERLER Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli ...
Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor
Filip Novak ‘plaka’ diyecek
YEREL HABERLER Filip Novak ‘plaka’ diyecek
Trabzonspor'da hedef, Gaziantep FK galibiyetiyle seriyi sürdürmek
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef, Gaziantep FK galibiyetiyle ...
Ünal Karaman, dünya şampiyonu Busenaz'ı kutladı
YEREL HABERLER Ünal Karaman, dünya şampiyonu Busenaz'ı kutladı
TGAP kültürü Trabzon’da anlatıldı
YEREL HABERLER TGAP kültürü Trabzon’da anlatıldı
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Restorasyon çalışmalarına rağmen ziyaretçisi eksik olmuyor Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nde 56 yıl sonra başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Restorasyon çalışmalarına rağmen ziyaretçisi eksik ...
Trabzonspor iç sahada rakiplerine geçit vermiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor iç sahada rakiplerine geçit vermiyor
Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Trabzon'da DAEŞ operasyonu: 1 tutuklama
TTSO Başkanı Hacısalihoğlu: “Geleceğin sektörleri Yatırım Adası’nda yer alacak”
YEREL HABERLER TTSO Başkanı Hacısalihoğlu: “Geleceğin sektörleri ...
Uzungöl'de kaçak yapı sahiplerinin yıkım nöbeti
YEREL HABERLER Uzungöl'de kaçak yapı sahiplerinin yıkım nöbeti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X