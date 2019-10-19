Trabzonspor - Gaziantep FK maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig´in 8´inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

KARAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11´inden farklı olarak Gaziantep FK karşısında tek değişikliğe gitti. Karaman, hafta içi antrenmanda sakatlanan ve takımdan ayrı olarak çalışan Mikel´in yerine Sturridge'ye ilk 11´de şans tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban´ın yanı sıra tedavisi devam eden Mikel kadroda yer almadı.

YUSUF İLE FERNANDES TAKIMA DÖNDÜ

Trabzonspor´da en son 1 Eylül´de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen Yusuf Sarı, geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası 48 gün sonra ilk kez Gaziantep FK maçıyla kadroda kendine yer buldu. 15 Eylül´de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes ise 34 gün aradan sonra Gaziantep FK maçının kadrosunda yer aldı.

NOVAK '61' DEDİ

Trabzonspor´un Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, Gaziantep FK maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile 61´inci maçına çıkarak `plaka´ dedi. Bu maç öncesi Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 60 resmi maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

KAMİL AHMET BU KEZ ORTA SAHADA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında sağ açıkta oynattığı ve asıl mevkisi sağ bek olan Kamil Ahmet Çörekçi´yi, Gaziantep FK maçında Mikel´in yokluğunda orta sahanın göbeğinde görevlendirdi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Gaziantep FK maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli kısmını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi alkışlarla futbolculara moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdi.

BARIŞ PINARI HAREKATI´NA DESTEK

Trabzonspor Kulübü tarafından Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesi tribünlere Türk bayrağı dağıtıldı. Barış Pınarı Harekatı´na destek için yapılan organizasyon sırasında bordo-mavili taraftarlar da, Türk ordusuna destek vererek tezahüratlarda bulundu.

TRABZONSPOR SAHAYA ATATÜRK TİŞÖRTLERİ İLE ÇIKTI

Bu arada, Trabzonspor, ısınmaya Türkiye Cumhuriyeti´nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğraf ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Ayrıca maç öncesi de stat hoparlörlerinden 10´uncu Yıl Marşı çalarken, taraftarlar da ellerindeki Türk bayrakları ile marşa eşlik etti.

ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Medical Park Stadı´na gelerek Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasını tribünden takip etti.



TRABZON 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:43

YATSI 19:03

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