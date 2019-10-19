Trabzonspor - Gaziantep FK maçından notlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor - Gaziantep FK maçından notlar

DHA

Trabzonspor, Süper Lig´in 8´inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Süper Lig´in 8´inci haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
KARAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11´inden farklı olarak Gaziantep FK karşısında tek değişikliğe gitti. Karaman, hafta içi antrenmanda sakatlanan ve takımdan ayrı olarak çalışan Mikel´in yerine Sturridge'ye ilk 11´de şans tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban´ın yanı sıra tedavisi devam eden Mikel kadroda yer almadı.
YUSUF İLE FERNANDES TAKIMA DÖNDÜ
Trabzonspor´da en son 1 Eylül´de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen Yusuf Sarı, geçirdiği menisküs ameliyatı sonrası 48 gün sonra ilk kez Gaziantep FK maçıyla kadroda kendine yer buldu. 15 Eylül´de oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes ise 34 gün aradan sonra Gaziantep FK maçının kadrosunda yer aldı.
NOVAK '61' DEDİ
Trabzonspor´un Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, Gaziantep FK maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile 61´inci maçına çıkarak `plaka´ dedi. Bu maç öncesi Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 60 resmi maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki oyuncu, 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
KAMİL AHMET BU KEZ ORTA SAHADA
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında sağ açıkta oynattığı ve asıl mevkisi sağ bek olan Kamil Ahmet Çörekçi´yi, Gaziantep FK maçında Mikel´in yokluğunda orta sahanın göbeğinde görevlendirdi.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, Gaziantep FK maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli kısmını dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi alkışlarla futbolculara moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdi.
BARIŞ PINARI HAREKATI´NA DESTEK
Trabzonspor Kulübü tarafından Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesi tribünlere Türk bayrağı dağıtıldı. Barış Pınarı Harekatı´na destek için yapılan organizasyon sırasında bordo-mavili taraftarlar da, Türk ordusuna destek vererek tezahüratlarda bulundu.
TRABZONSPOR SAHAYA ATATÜRK TİŞÖRTLERİ İLE ÇIKTI
Bu arada, Trabzonspor, ısınmaya Türkiye Cumhuriyeti´nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğraf ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Ayrıca maç öncesi de stat hoparlörlerinden 10´uncu Yıl Marşı çalarken, taraftarlar da ellerindeki Türk bayrakları ile marşa eşlik etti.
ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Medical Park Stadı´na gelerek Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasını tribünden takip etti.

TRABZON

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:05
  • GÜNEŞ 06:29
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür'ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür'ü ziyaret etti
Ahmet Ağaoğlu, maç öncesi Abdülkadir Ömür ile yer sofrasında yemek yedi
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu, maç öncesi Abdülkadir Ömür ile yer ...
Eskala Yaylası´nda 10 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Eskala Yaylası´nda 10 bin fidan dağıtıldı
Ahmet Ağaoğlu, Busenaz Sürmeneli’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu, Busenaz Sürmeneli’yi ziyaret etti
Muhtarlarla şehri yönetenler bir araya geldi
YEREL HABERLER Muhtarlarla şehri yönetenler bir araya geldi
Şalpazarılı öğrencilere Avrasya Üniversitesi’nde seminer verildi
YEREL HABERLER Şalpazarılı öğrencilere Avrasya Üniversitesi’nde ...
İşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılar
YEREL HABERLER İşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip ...
3 ilde “İhaleye fesat karıştırmak” operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde “İhaleye fesat karıştırmak” operasyonu: 14 ...
Trabzon’a inen yabancı uçak sayısında artış Geçen yıl bin 163 yabancı ülke uçağının indiği Trabzon’a bu yılın 9 aylık dönemde bin 483 yabancı uçak iniş yaptı
YEREL HABERLER Trabzon’a inen yabancı uçak sayısında artış Geçen yıl ...
Arslantürk: "Fındıkta tehdit oluşturan Kahverengi Kokarca böceği kışı evlerde saklanarak geçiriyor"
YEREL HABERLER Arslantürk: "Fındıkta tehdit oluşturan Kahverengi ...
Ağaoğlu: "2020 Ocak ayında lisans talimatına uyulmazsa kıyameti kopar" Trabzonspor Divan Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek vermek amacıyla asker selamı verdi
YEREL HABERLER Ağaoğlu: "2020 Ocak ayında lisans talimatına ...
Ahmet Ağaoğlu: 2000 yılından sonra ilk defa kulübün borcu azaldı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: 2000 yılından sonra ilk defa kulübün ...
Trabzon’daki dayakçı üniversiteli kızlara yerel mahkemenin verdiği 10’ar yıllık ceza bozuldu Dayak olayından sonra ismini değiştirmiş
YEREL HABERLER Trabzon’daki dayakçı üniversiteli kızlara yerel ...
DKİB’den yeni göreve başlayan İran’ın Trabzon Başkonsolosu Saberi’ye ziyaret
YEREL HABERLER DKİB’den yeni göreve başlayan İran’ın Trabzon ...
Doğu Karadeniz’in atık suları denize ve derelere akıyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’in atık suları denize ve derelere ...
Zorluoğlu’ndan Genç'e ‘Hayırlı olsun” ziyareti
YEREL HABERLER Zorluoğlu’ndan Genç'e ‘Hayırlı olsun” ziyareti
Trabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artış Geçen yıl ziyaretçi sayısı 900 bin civarında olurken, bu yılın 9 aylık döneminde ziyaretçi sayısı 966 bini geçti En fazla turist 368 bin rakamıyla Atatürk Köşküne oldu.
YEREL HABERLER Trabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi ...
Uzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık incelemesi
YEREL HABERLER Uzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık ...
Karadeniz'de balık üreme alanlarına tarım toprağı ile dolgu tehdidi
YEREL HABERLER Karadeniz'de balık üreme alanlarına tarım toprağı ile ...
Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi
YEREL HABERLER Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli ...
Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor
Filip Novak ‘plaka’ diyecek
YEREL HABERLER Filip Novak ‘plaka’ diyecek
Trabzonspor'da hedef, Gaziantep FK galibiyetiyle seriyi sürdürmek
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef, Gaziantep FK galibiyetiyle ...
Ünal Karaman, dünya şampiyonu Busenaz'ı kutladı
YEREL HABERLER Ünal Karaman, dünya şampiyonu Busenaz'ı kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X