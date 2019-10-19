Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 20 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 10
14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 20
39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Süleyman Özay xxx, Mehmet Can Hanoğlu xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xx, Hosseini xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xx, Sturridge xxx, Sörloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gaziantep FK: Lontigkin x, Oğuz x, Djilobodji x, Kana Bıyık x, Toşca x, Erdem Uğurlu x, Jefferson x, Diarra x, Chibsah x, Twumasi x, Kayode x
Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Kenan Özer, Pawlowski, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14) ( Trabzonspor)
Sarı kart: Sosa (Trabzonspor)
TRABZON
19 Ekim 2019 Cumartesi
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