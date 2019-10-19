Trabzonspor 284 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu

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Süper Ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 41 mağlup eden Trabzonspor, 284 hafta sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 41 yenerek 284 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu. Karadeniz ekibi, Süper Lig’de puanını 15’e çıkartarak birinciliğe yükseldi. Bordomavililer, en son 201011 sezonunun 29. haftasında lider olmuştu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, zirvede olma şansı bulmazken, bu hasretine 9 sezon üzerine sonra son verdi.

TRABZON 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:05

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