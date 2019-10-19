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Ünal Karaman: "Kritik dönemde oynadığımız bir müsabakaydı" Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal ...

İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gaziantep maçının kritik dönemde oynanan bir müsabaka olduğunu söyledi.

Ünal Karaman: "Kritik dönemde oynadığımız bir müsabakaydı" Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Yapılan hamlelerden ve üretilen pozisyonlar sonrası kazanılan müsabakadan memnunum" "Şu an takıma yaptığımız yüklemeyi kaldıracak boyutta değil" "Yarın Sosa'ya 'santrafor oynayacaksın, orada ihtiyacım var' desem eminim ki orada da aynı performansı vermeye gayret eder"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gaziantep maçının kritik dönemde oynanan bir müsabaka olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabaka ev sahibi bordomavililerin 41 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yapılan hamlelerden ve üretilen pozisyonlar sonrası kazanılan müsabakadan memnun olduğunu belirterek, "Kritik dönemde oynadığımız bir müsabakaydı. Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maç genelinde öncelikle verilen mücadeleden, sonra da kazanmak adına yapılan hamlelerden ve üretilen pozisyonlar sonrası kazanılan müsabakadan memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Bir basın mensubunun "Sturridge'nin şu anda tam hazır olup olmadığı" yönündeki soruya Karaman, "Biz Rizespor müsabakasını oynadıktan sonra Filip Novak ve Daniel Sturridge 1011 gün bizden ayrı kaldı. 11,5 antrenmana bizimle katıldılar. Her oyuncumuzu ekonomik kullanma gayreti içerisindeyiz. Sturridge şu an takıma yaptığımız yüklemeyi kaldıracak boyutta değil. Zaman zaman özel antrenmanları oluyor. Bazen sonradan kullanarak, bazen 11 başlayarak bir noktaya çekmeye çalışacağız. Bu nokta içerisinde sakatlık kervanına bir oyuncu daha eklemek istemiyoruz. Onun için bazen 30, bazen 60 dakika oynayarak güçlenmeye ihtiyacı var. Genç tecrübesiz oyuncu değil. Belli bir birikime sahip. Yüklemeleri de kısmen onunla istişare ederek yapıyoruz. Kondisyon çalışmalarında özel antrenman boyutuna alıyoruz. Çünkü onları henüz kaldıracak boyutta değil" şeklinde konuştu.

"Gururla söylüyorum Sosa'nın burada duruşu çok önemli"
Sosa'nın defansif anlamda performansına yönelik soruya ilişkin de Karaman, "Bizler ne kadar bu formaya aidiyet hissediyorsak, bu takımın kaptanı da en az o kadar bu formaya aidiyet hissediyor. Yarın Sosa'ya 'santrafor oynayacaksın, orada ihtiyacım var' desem eminim ki orada da aynı performansı vermeye gayret eder, o samimiyetle mücadele edecek. Aslolan niyet. Gururla söylüyorum Sosa'nın burada duruşu çok önemli. Bizim kenardan verdiğimiz destek güç kadar onun sahada hem oyun performansı hem de arkadaşlarını yönlendirme noktasında mükemmel kaptanlık yapıyor, iyi de oynuyor. O sorumluluğun da farkında. Bizlere de gurur duymak düşüyor. Kendisini tebrik ediyorum. Zaten o bölgede biz oynattığımız üç oyuncuyu da rakibin pozisyonuna göre değişken oynatıyoruz. Bugün rakip çift santrafor oynuyordu, ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Bir oyuncumuz mutlaka o bölge içerisinde olacaktı ki bunun Sosa olarak değerlendirdik. İyi de oynadı. Sorumlulukta aldı. Gereğini yaptı. Diğer oyuncularımızla birlikte kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

TRABZON

19 Ekim 2019 Cumartesi

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