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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahmet Ağaoğlu: Nöbetçi lideriz

DHA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK karşısında sadece bir maç kazandıklarını belirterek, "Kazanılan ve kaybedilen bir maç, hiç kimseyi yanıltmasın. 8'inci maçımızı oynadık. Şu anda ise nöbetçi lideriz" dedi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Takım olarak çok iyi bir kaynaşma ortamına sahip olduklarını belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor olarak ilkeleri doğrultusunda hareket eden, mücadele eden, varını yoğunu ortaya koyan, bilinçli bir şekilde mücadeleyi sürdüren bir kadroya sahibiz. Futbolcularımın alınlarından öpüyorum. Çok güzel bir mücadele verdiler. Sosa müsabakada son sözü söyledi. Yusuf Sarı'nın da golle dönmesi ayrı bir güzellik. Teknik heyetimizi kutluyorum. Sturridge'nin katkısını zaman gösterecek. Bugün güzel bir gol attı. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Bu erken olur. Ama her geçen gün üzerine koyuyor. Çok iyi bir ayak ve forvet. Ne kadar gollerine devam edecek ilerleyen süreç içerisinde göreceğiz" diye konuştu.
"NÖBETÇİ LİDERİZ"
Galibiyetin kimseyi yanıltmaması gerektiğini kaydeden başkan Ağaoğlu, "Önümüzde artık 26 maçlık bir serüven var. İyi oynarsınız, kötü oynarsınız. Kazanırsınız, kaybedersiniz. Önemli olan zirve mücadelesini son saniyeye kadar sürdürebilmek. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz. Şu an sadece bir maç kazandık. Kazanılan ve kaybedilen bir maç hiç kimseyi yanıltmasın. 8'inci maçımızı oynadık. Şu anda ise nöbetçi lideriz. Diğer takımlar maçlarını tamamlamadı. Ligde kolay takım yok. Her takım kazanmak için oynuyor. Özellikle 4 büyük takıma karşı mücadele ediyorlar. Hiç kolay maç yok. Her maç zor. İnşallah sakatlık ve sıkıntı olmaz. Güzel bir takım ve kulüp olduk. Oyuncularımıza beş kuruş borcumuz yok. Daha henüz oyunculardan sattığımız formaların parasını tahsil etmedim. Onların bize borcu var. Bir taraftan oyuncularını parasını ödüyoruz. Bir taraftan borç ödüyoruz bir taraftan da sahada mücadele ediyoruz. Katkısı olanlardan Allah razı olsun. Olumsuz giden işlerle ilgili olarak ne oyuncularımız, ne teknik heyetteki arkadaşlarımız, ne de yöneticilerimiz eleştirilmesin. Eleştirilecek adam benim. Günün sonunda onların görev almasının altına imza atan benim" şeklinde konuştu.
 Ahmet Ağaoğlu, bugün Abdülkadir Ömür'ün evinde gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin olarak ise, "Abdulkadir Ömür'ün ailesi çok güzel bir ev sahipliği gösterdi. Gittiğimiz zaman karnımızda açtı. Kıymalılar çok güzeldi. Turşu ile lahana çorbası efsaneydi. Mısır ekmeği ve yoğurt apayrı bir lezzetti. Çok büyük bir keyif aldım. Ben 13 yaşına kadar yerde yedim. Bizim köyde masamız yoktu. O pencereden baktığımızda benim içinde çok güzel bir anı oldu. Abdülkadir Ömür'ün babası Mustafa abiye çok teşekkür ediyorum. Benim görev anlayışım bu. İlk geldiğim zamanda bunu söyledim. İnsanlarda bunu bilerek, yapacaklarımıza inanarak bize görev verdiler. Kimse yaşantısının dışına çıkamaz. Ne olursanız olun yiyeceğiniz bir simit, giyeceğiniz bir ceket. Farkındaysanız aşağı yukarı 1.5 yıldır aynı ceket, aynı gömlekle karşınıza çıkıyorum. Ne yapabilirim ki. Bir adam 63 yaşına kadar gelmişse bundan sonra değişmesi beklenmesin. O kadar kötü bir profilim yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

TRABZON

19 Ekim 2019 Cumartesi

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