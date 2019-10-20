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Dişi çekildikten sonra sinüs kanseri olduğu anlaşıldı Yürüme ve konuşma engelli 9 yaşındaki Elif’in ...

İHA

Artvin'de yaşayan 9 yaşındaki yürüme ve konuşma Elif Nur Oral'ın dramı hiç bitmiyor. Bir süre önce üst damağındaki şişlik nedeniyle diş apsesi sanılan Elif'in çekilen dişine rağmen şikayeti geçmeyince yapılan tetkik sonucu sinüs kanseri olduğu ortaya çıktı. Ailesi kızları için hastane hastane dolaşarak seferber olurken hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Dişi çekildikten sonra sinüs kanseri olduğu anlaşıldı Yürüme ve konuşma engelli 9 yaşındaki Elif’in dramı hiç bitmiyor Üst damağında şişkinlik nedeniyle diş apsesi sanılan minik Elif'in yapılan tetkiklerde sinüs kanseri olduğu ortaya çıktı Aile kızlarının tedavi masrafları için hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor

Artvin’de yaşayan 9 yaşındaki yürüme ve konuşma Elif Nur Oral’ın dramı hiç bitmiyor. Bir süre önce üst damağındaki şişlik nedeniyle diş apsesi sanılan Elif’in çekilen dişine rağmen şikayeti geçmeyince yapılan tetkik sonucu sinüs kanseri olduğu ortaya çıktı. Ailesi kızları için hastane hastane dolaşarak seferber olurken hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.
Yaklaşık 3 ay önce damağındaki şişlik nedeniyle Artvin’de dişi çekilen 9 yaşındaki Elif Nur Oral, şikayeti geçmeyince bu defa ailesi tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine getirildi. Burada yapılan biyopsisinde minik Elif’in sinüs kanseri olduğu belirlenirken tedavisi hastanede sürüyor.

Diş tedavisi geçmeyince kanser olduğu ortaya çıktı
Anne Melek Oral, kızının üst dudağındaki şişliğin diş apsesi sanıldığını ancak sonradan yapılan tetkiklerde sinüs kanseri olduğu ortaya çıktığını belirterek“ Kızım 9 yaşında ve engelli doğdu. Üç ay önce damağında şişlik oldu biz dişinden diye zannettik. İki dişini çektirdik tedavi uygulattık ancak geçmedi. Daha sonra kızımı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine getirdik. Burada filmleri çekildi. Biyopsisi yapıldı üst damakta sinüs kemiğinde kanser çıktı. Doktorlar sonuç pek iyi olduğunu söylemiyor. Henüz tetkikler tam olarak tamamlanmadı. Dolayısıyla hastanedeyiz ve sonuçları bekliyoruz”dedi.

Dişçi de apse zannetti
Kızını dişçiye damağındaki şişlik için getirdiğini anlatan anne Oral, “Dişini damağındaki şişlik için çektirmiştik. Apse yapmıştır diye düşündük, dişçi de öyle zannetti. Ancak ondan değilmiş. Geçmedi iyileşmedi. Buraya geldik araştırmalar yapılınca kötü hastalık ortaya çıktı. Hastalık kötü huyluymuş. Şimdi onun tedavisi için tetkikler yapılıyor onu bekliyoruz. 19 yaşında bir oğlum var o da üniversiteye gidiyor. Oğlum tek başına kaldı bizde eşimizle buralardayız. Eşim bizi bırakıp işine gidemiyor. Kızımla hastanedeyiz. Bir haftadan fazladır buradayız. Doktorlar ilerisi için kesin bir şey diyemiyor. Tetkikler tamamlanmadı. Ne henüz tedaviye başlayabildik elimizde kesin bir sonuç da yok. Sadece hastalığını biliyoruz o da kötü huylu kanser. Sinüs kemiğinde . Bilmiyorduk damağı şişince anladık. Biz apse zannettik. Kızım 9 yaşında ne konuşamıyor ne de yürüyebiliyor. Yüzde yüz bana bağımlı” diye konuştu.

"Masrafları karşılayacak durumumuz yok"
Kızının masrafları için hayırsever vatandaşlardan yardım beklediklerini belirten anne Oral, “Masraflarını karşılayacak durumumuz yok. Bir tanıdığımız bir miktar yardım etti. Çocuğumuzun bakım ücreti vardı onu çekmiştik o da bitti. Şu an pek dayanağımız kalmadı. Bu anlamda hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum. Gerçekten maddi durumum yok. Çok ihtiyacım var. Burada evim yok. Yardım isteyecek hiç kimsem yok. Bir tek eşim çalışıyor, oğlum da okuyor. Yardım eden olursa Allah razı olsun derim. Yarım eden de, etmeyenden de Allah razı olsun derim. Allah kimseyi de buraya düşürmesin” dedi.
Öte yandan KTÜ Farabi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji servisinde yatan Elif Nur Oral’a doktorlar “Maxiller Sinüs osteosarkom” tanısı koydu.

TRABZON

20 Ekim 2019 Pazar

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