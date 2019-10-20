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Trabzonspor´un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası

DHA

-Ligde 8 haftada topladığı 15 puanla son 9 sezonunun en yüksek puanını elde eden Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile başarıya koşuyor.

-Ligde 8 haftada topladığı 15 puanla son 9 sezonunun en yüksek puanını elde eden Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile başarıya koşuyor.
Süper Lig´in 8´inci haftasında sahasında Gaziantep FK´yı 4-1 mağlup ederek puanını 15´e yükselten Trabzonspor, söz konusu haftalar itibariyle son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı. 2010-11 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer, sonraki süreçte 2011-12 sezonunda 13, 2012-13 sezonunda 13, 2013-14 sezonunda 14, 2014-15 sezonunda 9, 2015-16 sezonunda 10, 2016-17 sezonunda 10, 2017-18 sezonunda 9, 2018-19 sezonunda 13 ve bu sezon ise 15 puanı hanesine yazdırdı.
`BURANIN HAMURUNDA VARIM´ DİYEN KARAMAN'DAN 2 BAŞARILI SEZON
1 Haziran 2018 tarihinde Trabzonspor´da teknik direktör olarak göreve başlayan ve yaptığı açıklamada `ben buranın acısında, hamurunda, mayasında varım' diyen Ünal Karaman, ligde 8´inci haftalar itibariyle bordo-mavili takımın 17 puan topladığı 2010-11 sezonunda Şenol Güneş´in yardımcısı olarak görevini yürütürken, 9 yıl aradan sonra bu sezon elde edilen en yüksek puanda da takımın başında teknik direktör olarak yer aldı. 2010-11 sezonunda Trabzonspor´da yardımcı antrenörlük görevini yürütürken başarıyı tadan Karaman, 2019-20 sezonunun ilk 8 haftasında yakalanan başarılı gidişata da teknik direktörlük görevinde damgasını vurdu.
FORMÜLÜ SEVGİ VE SAMİMİYET
2018-19 sezonunda Trabzonspor´u uzun bir aradan sonra Avrupa Ligi´ne taşıyan, bu sezon da ligde zirve yarışının iddialı takımları arasına sokan teknik direktör Ünal Karaman, göreve geldiği ilk sezonda `takımı yukarılara taşıyacak formülünüz var mı?´ sorusuna, `Bir tek şart, katıksız sevgi ve samimiyet. Kendi formülü kendi içerisinde çıkarmış olacağız. Zaman içerisinde işleyişi göreceksiniz" yanıtını vermişti. Karaman, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada da takımdaki tüm futbolcuların aidiyetinin yüksek olduğunu ve samimiyetle mücadele ettiğini, bu durumdan da gurur duyduğunu belirtti.
FUTBOLCULARDAN `ŞAMPİYONLUK´ SÖZLERİ
Trabzonsporlu futbolcular da 4-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından mutlu olduklarını ve hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk olduğunu söyledi. Maçta oyuna sonradan giren ve 1 gol kaydeden Yusuf Sarı, "Çok şükür geldim, golle döndüm. Ligde ilk golüm. Önemli bir sakatlık yaşadım ama döndüm, geldim gol attım. Diğer maç belki böyle olmayacak, onu bilemeyiz. Çalışmaya devam ediyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız" derken, golcü futbolcu Alexandar Sörloth ise Gaziantep maçında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Maçın bazı bölümlerinde rakibimiz baskı kurdu ancak bunu üzerimizden çok çabuk atıp kazanmayı başardık. Ligin üst sırasında olmak gerçekten çok güzel bir duydu. Sturridge ile çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Zaten kalitesi belli bir oyuncu ve o yüzden uyum sorunu diye bir şey yok" dedi. Sörloth, taraftarların kendisine taktığı, `Kuzeyin kralı´ lakabıyla ilgili olarak ise, "Dünyaca ünlü diziden alıntı yaptılar. Sosyal medyadan da benim önüme çok sayıda taraftar paylaşımı düşüyor. Bunun kesinlikle hoşuma gittiğini söyleyebilirim, hepsine teşekkür ediyorum. Tabi ki gol krallığını isterim ancak benim öncelikli amacım her maç gol atmak" diye konuştu. Çok mutlu olduğunu kaydeden Ahmet Canbaz, "Benim ve takımım için çok güzeldi. 3 puanı aldık. Çok mutluyum. Bugün ilk kez oynadım. İnşallah daha çok oynar, takıma katkı sağlarım. Elimden geleni vereceğim" ifadelerini kullanırken, kaleci Uğurcan Çakır ise, "Liderlik koltuğunu aldığımız için çok mutluyum. İnşallah lider kalmaya devam ederiz. Performansımız takım olarak git gide iyi duruma geliyor. Gerçekten aile ortamı var. İnşallah böyle devam ederiz. Çok çalışıyorum. İyi oynadıkça özgüvenim yerine geliyor. Milli takıma gidiyorum orada da özgüvenim yerine geliyor. İyi kalecilerle çalışıyorum. Her geçen gün daha iyi olmak istiyorum. Türk futboluna, milli takımımıza, Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. İnşallah öyle olur" şeklinde konuştu.
YEREL GAZETELERDEN `TRABZON´UN ZİRVE DANSI´ YORUMU
Öte yandan kentteki yerel gazeteler, Trabzonspor´un Süper Lig´in 8´inci haftasında sahasında 4-1 kazandığı Gaziantep FK maçının ardından `Trabzon´un zirve dansı, lidere selam durun, zirve Fırtına´dan sorulur" yorumlarında bulundu. 
Karadeniz gazetesi, "Lidere selam durun", "Trabzonspor Daniel Sturridge´nin 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Gaziantep FK´yı 4-1 yenip 284 hafta sonra maç fazlasıyla zirveye kuruldu", Taka gazetesi, "Sturridge şov başladı", "Ünal Karaman, haftalar sonra yıldız oyuncuyu 11´de sahaya sürdü, Gaziantep karşısında bir gol bir asistle yıldızlaştı", Günebakış gazetesi, "Trabzon´un zirve dansı", "Beşiktaş ve Rize´den sonra Gaziantep´i de seriye takan Fırtına, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu, Karadeniz´de Sonnokta gazetesi, "Zirve Fırtına´dan sorulur", "Trabzonspor Gaziantep FK´yı devirdi, uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu", Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına sildi süpürdü", "Sezona `o sene, bu sene´ parolasıyla başlayan Trabzonspor, ligin 8´inci haftasında bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu" ifadelerine yer verdi.

TRABZON

20 Ekim 2019 Pazar

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