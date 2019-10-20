Trabzonspor'da Avrupa mesaisi başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu´nda perşembe günü sahasında FK Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimine saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular yenileme antrenmanı, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Ekuban ile Abdülkadir Ömür antrenmanda yer alamdı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, salı günü yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarına devam edecek.



TRABZON 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:30

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:42

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.