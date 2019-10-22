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Karadeniz’in en uzun teleferiğine ilgi giderek artıyor Teleferiğin hizmete girdiği tarihten bu yana ...

İHA

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaklaşık 14 aydır hizmette olan Karadeniz'in en uzun teleferiğini kullananların sayısı 44 bini aştı.

Karadeniz’in en uzun teleferiğine ilgi giderek artıyor Teleferiğin hizmete girdiği tarihten bu yana geçen 14 ayda kullanan kişi sayısı 44 bini aştı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaklaşık 14 aydır hizmette olan Karadeniz’in en uzun teleferiğini kullananların sayısı 44 bini aştı.
Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıl süren ve geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2018 tarihinde hizmete girmeye başlayan Karadeniz’in 3 bin 600 metrelik en uzun mesafeli teleferiğine ilgi giderek artıyor.
Beşikdüzü Belediyesi tarafından projelendirilerek hizmet vermeye başlayan teleferik, özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, bu yılın Eylül ayı itibariyle yerli ve yabancı olmak üzere seyahat edenlerin sayısı 14 ayda 44 bin 275‘i buldu.
Beşikdüzü sahili ile 535 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferikle yolculuk yaklaşık 15 dakika sürüyor. 100 milyon TL’ye mal olan teleferik, Karadeniz’in en uzun mesafeli teleferik projesi olarak biliniyor.

TRABZON

22 Ekim 2019 Salı

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