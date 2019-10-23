Kevin Campbell, yıllar sonra Trabzonspor tesislerinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kevin Campbell, yıllar sonra Trabzonspor tesislerinde

DHA

Trabzonspor´un eski futbolcularından Kevin Campbell, Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret ederek eski takım arkadaşı teknik direktör Ünal Karaman ile bir araya geldi.
1998-99 yılları arasında Trabzonspor´da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, UEFA Avrupa Ligi´nde oynanacak Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Aynı dönemde birlikte forma giydiği teknik direktör Ünal Karaman ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi. Ziyaretin ardından Ünal Karaman tarafından Kevin Campbell´e günün anısına Trabzonspor forması hediye edildi.

TRABZON

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:34
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, bordo-mavili kulübü ziyaret etti
YEREL HABERLER Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, ...
Vali Ustaoğlu ve Ünal Karaman'dan Başkan Genç'e "hayırlı olsun" ziyareti
YEREL HABERLER Vali Ustaoğlu ve Ünal Karaman'dan Başkan Genç'e ...
Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla buluşacak
YEREL HABERLER Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla ...
Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı ...
TSYD Trabzon Şubesi'nden anlamlı proje
YEREL HABERLER TSYD Trabzon Şubesi'nden anlamlı proje
`Ağasar´ modası geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER `Ağasar´ modası geleneği yaşatılıyor
Trabzonspor, Avrupa'da 132. maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Avrupa'da 132. maçına çıkıyor
Şenol Güneş: "Türk futbolunun gelişimi için yeniden yapılanma gerekiyor" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Evet milli takımda olumlu bir hava var. Daha da önemlisi insanları birleştirmek için ortak bir değer oluşturduk. Ama inanın ki bu saha sonucuyla olmadı. Saha sonucu bize yardımcı oldu" "Eğer başkan hocalık, oyuncu da ekonomi işleri yaparsa işler karışır"
YEREL HABERLER Şenol Güneş: "Türk futbolunun gelişimi için yeniden ...
Trabzon merkezli operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon merkezli operasyonda gözaltına alınan 17 ...
Şenol Güneş’ten Trabzonspor’a ziyaret
YEREL HABERLER Şenol Güneş’ten Trabzonspor’a ziyaret
Güneş'ten Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
YEREL HABERLER Güneş'ten Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
Belediye Başkanı Zorluoğlu gençlerin sosyal medyadan yaptığı maç isteğini kırmadı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Zorluoğlu gençlerin sosyal medyadan ...
Trabzon’da ortalama konut fiyatları 283 bin TL Son bir yılda konutların en çok değerlendiği ilçeler Beşikdüzü, Maçka, Araklı, Sürmene ve Vakfıkebir oldu
YEREL HABERLER Trabzon’da ortalama konut fiyatları 283 bin TL Son ...
Aşçılık parlayan meslek Avrasya Üniversitesi aşçılık programı “Dünya Aşçılar Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Aşçılık parlayan meslek Avrasya Üniversitesi aşçılık ...
Trabzonspor-Krasnodar maçı basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor-Krasnodar maçı basın toplantısı ve ...
Doğu Karadeniz’de 2019 yılının 9 ayında trafik kazalarında 578 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 775 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de 2019 yılının 9 ayında trafik ...
Karadeniz’in en uzun teleferiğine ilgi giderek artıyor Teleferiğin hizmete girdiği tarihten bu yana geçen 14 ayda kullanan kişi sayısı 44 bini aştı
YEREL HABERLER Karadeniz’in en uzun teleferiğine ilgi giderek ...
Trabzonspor'da rota Avrupa Ligi'ne çevrildi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da rota Avrupa Ligi'ne çevrildi
Buse Terim Boyner için Forum Trabzon’a geliyor
YEREL HABERLER Buse Terim Boyner için Forum Trabzon’a geliyor
Trabzon'un 2019 yılı toprak verimlilik raporu açıklandı Analizi yapılan tarım topraklarında kireç ve organik madde miktarının yetersiz olduğu görüldü
YEREL HABERLER Trabzon'un 2019 yılı toprak verimlilik raporu ...
Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün arşiv deposunda korkutan yangın Yangın nedeniyle mahallede panik yaşanırken depoda maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün arşiv deposunda ...
Trabzonspor, 9 sezon sonra en yüksek puana ulaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, 9 sezon sonra en yüksek puana ulaştı
Trabzon'da DKP terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da DKP terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı
Trabzonspor hem atıp hem yiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor hem atıp hem yiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X