Kevin Campbell, yıllar sonra Trabzonspor tesislerinde

Trabzonspor´un eski futbolcularından Kevin Campbell, Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret ederek eski takım arkadaşı teknik direktör Ünal Karaman ile bir araya geldi.
1998-99 yılları arasında Trabzonspor´da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, UEFA Avrupa Ligi´nde oynanacak Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Aynı dönemde birlikte forma giydiği teknik direktör Ünal Karaman ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi. Ziyaretin ardından Ünal Karaman tarafından Kevin Campbell´e günün anısına Trabzonspor forması hediye edildi.
TRABZON
23 Ekim 2019 Çarşamba
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