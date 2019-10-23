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Karaman: "Yarınki maçın sonucu iki takımın da gruptaki kaderini belirleyecek"

İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın oynayacakları Krasnodar maçının sonucunun iki takımın UEFA'daki kaderini etkileyeceğini söyledi.

Karaman: "Yarınki maçın sonucu iki takımın da gruptaki kaderini belirleyecek"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın oynayacakları Krasnodar maçının sonucunun iki takımın UEFA'daki kaderini etkileyeceğini söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Nwakaeme, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında oynayacakları Krasnodar maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, önemli bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, "Önemli bir müsabaka, iyi bir oyunla iyi bir sonuç bekleyeceğiz. Gruptaki sonuçlara ve puan durumuna baktığınız zaman rakibimizi kolay rakip olarak görebilirsiniz ama son derece kaliteli bir rakiple oynayacağız. Grupta aldıkları talihsiz sonuçlar var. Onların da bizim gibi sakatlık sorunlarıyla uğraştığını biliyoruz. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir rakiple oynayacağız onun için iki takım içinde zor bir müsabaka olacak. Futbolun konuşulacağı, herhangi bir sakatlık yaşanmayacağı, herkesin keyif alabileceği bir müsabaka olur" dedi.
Karaman, Obi Mikel'in yarınki karşılaşmada oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine, yarın yapacakları değerlendirmeden sonra karar vereceklerini belirtti.

"İki takımın kaderi yarınki maçta belli olur"
"Yarın Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanacak olan maçta alınacak sonuç Trabzonspor'un UEFA'daki kaderini etkileyecek mi?" sorusuna ise Karaman, "İki takımın kaderini yarınki maçın sonucu belirleyecek. İki takım açısından bakıldığında kaybedenin grupta hemen hemen şansı kalmayacak denebilir. Bizler açısından önemli olduğu kadar, rakibimiz açısından da son derece önemli bir karşılaşma olacak. Biz bunun bilincindeyiz" dedi.

"Ülke puanına katkıda bulunmak istiyoruz"
Takımların Avrupa'da istenilen sonuçları alamamasıyla ilgili olarak ise Karaman, şunları söyledi:
"Biz mantık içinde bakalım. Bu mantığa UEFA da kulüpler bazında, ülkeler bazında biz olarak bakıyor. Getafe 5 yıl katılmadığı anda dahi ülke puanında çok yüksek puan ile karşımıza çıkıyor. Avrupa liginde başarılı sonuçlar almamız gerekiyor ki, ülke puanına katkı yapsın. Şu anda çok kritik eşikte seyrediyoruz. Biz kendi payımıza o mücadeleyi vereceğiz. Diğer takımlarımızın aynı bilinç içinde olması gerekiyor. Sonuçta birimiz düşerse hepimiz düşeceğiz. Biz bunun farkındayız umarız başarırız katkı sağlarız"

"Bizde aslolan milli takımdır"
Bir Rus gazetecinin "A Milli Takım çok iyi oynuyor ancak Türk takımları iyi değil. Bu konudaki görüşleriniz neler?" sorusuna ise Karaman, "Bizde aslolan milli takımdır. Biz milli takımın iyi oynamasını, başarılı sonuçlar almasını her şeyden öte tutarız. Kulüpler kendi içinde bir çok zorluk yaşıyor. Krasnodar'ın ciddi bütçeler olmasına rağmen forvet hattında ve arkasında oyuncuların sakat olduğu dikkate alınırsa kulüpler zaman zaman bu zorlukları yaşıyor. Biz de yaşadık. Ama diğer oyuncularımız bunu fırsata çevirmek için mücadele veriyor. Bazen çabalarsanız ama sonuç alamazsınız. Bu futbol içinde doğal karşılanmalı" diye cevap verdi.

"Oyuncumuz kendisinden beklentilerin farkında"
İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'nin ne zaman tam olarak hazır olacağıyla ilgili olarak ise Karaman, "Her yönüyle hazır sağlıklı bünyelerde yapmış olduğunuz programlarda sezon başında önceden oyuncularınızı topluyorsunuz. Sezon başı yüklemeler yaptıktan sonra hele ki işler iyi gitmedi mi bir kaç haftaya ihtiyaç var diyorsunuz. Kısmi özel antrenmanlarla bir noktaya getirmeye çalıştığınız oyuncunuzu bugünden yarına arzu ettiğiniz noktaya getiremezsiniz. Oyuncumuz özel oyuncu. Arkadaşlarıyla uyumu çok daha iyi seviyelere geliyor. Oyuncumuz kendisinden beklentilerin farkında. Umuyor, bekliyor diliyoruz ki her hangi bir sakatlık sorunu yaşamadan üzerine koyarak, ilerliyoruz. Birinci hedefimiz oyuncunun sakatlığının riskli seviyeye gelip bizi daha çok handikaba uğratmamasının önüne geçmek için çaba sarf ediyoruz’’ dedi.

Nwakaeme: "Bizim için güzel bir maç olacak"
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme ise çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Bizim için bütün maçlar önemli. Yarın da önemli bir maça çıkacağız. Umarım bizim için güzel bir maç olacak. Ben de hocamız gibi konuşan biri değilim. Sahada işimi yapmaya çalışıyorum. Yarınki maçı dört gözle bekliyorum. Daha önce Rus takımına karşı oynamadım diye hatırlıyorum ama yarın oynasam da oynamasam da önemli değil, ben hem saha içinde hem saha dışında takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum yarında bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.
Hugo ve Ekuban'ın olmayışının performansını etkileyip etkilemediği ile ilgili bir soruya Nwakaeme, "Hugo ve Ekuban geçen sene önemli katkılar yaptılar. Ekuban çok iyi sezon başı geçirmişti. Çok iyi dönemde sakatlandı. Hocam bana sahada olma şansı verirse, kimle oynamamı isterse, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kim derse ben en iyi şekilde onlarla ilişki kurmaya oynamaya çalışıyorum. Maçlar geçtikte adaptasyonumuz birbirimizle olan ilişkimiz daha iyi olacak" şeklinde konuştu.

TRABZON

23 Ekim 2019 Çarşamba

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