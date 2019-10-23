Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde son çalışmasını yaparak maç saatini beklemeye başladı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanda bordomavililer koşunun ardından pas çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise bordomavililerin taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

TRABZON 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:38

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.