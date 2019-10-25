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Trabzonspor - Krasnodar: 0-2

DHA

STAT: Medical Park

STAT: Medical Park
HAKEMLER: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx (Avusturya)
TRABZONSPOR: Uğurcan xx Pereira xx, Fernandes x, Campi x (Dk. 83 Ahmet Canbaz x), Novak x Kamil Ahmet x (Dk. 68 Doğan x), Sosa xxx, Abdulkadir Parmak x (Dk. 72 Avdijaj x) Yusuf xx, Nwakaeme x Sörloth x
KRASNODAR: Safonov xxx Petrov xxx, Martynovich xxx, Spajic xxx, Ramirez xxx Olsson xxx, Kambolov xxx (Dk. 75 Fjoluson x), Vilhena xxx Suleymanov xxx, Stotski xx (Dk. 62 Fernandes x) Berg xxx (Dk. 70 Ari x)
GOLLER: Dk. 49 Berg, Dk. 90+2 Vilhena (Krasnodar)
SARI KARTLAR: Pereira, Sosa, Fernandes (Trabzonspor) Olsson, Spajic, Ramirez (Krasnodar)Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği Krasnodar´a 1-0 mağlup oldu. Bordo mavililer bu sonuçla 1 puanda kalarak gruptan çıkma şansını zora sokarken, Krasnodar ise ilk puan ve galibiyetini alarak 3 puanla 3'üncü sıraya yükseldi.1'inci dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Nwakaeme'nin gelişine ayağının içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Safonov kontrol etti.
10'uncu dakikada Suleymanov'un ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak auta gitti.
25'inci dakikada Sosa'nın aşırtma pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleci Safonov yumruklayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
30'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Yusuf Sarı'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu Safonov yumruklayarak uzaklaştırdı.
40'ıncı dakikada Yusuf'ın sağ kanattan kaleye gönderdiği sert şut direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.
49'uncu dakikada Olsson'un ara pasında Petrov'un korner çizgisi üzerinden içeri çıkardığı topa Uğurcan'ın müdahalesine rağmen Berg iki hamlede ağlara gönderdi: 0-1.
63'üncü dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası çizgisi sol çaprazında topla buluşan Abdulkadir'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Safonov kontrol etti.
67'nci dakikada Fernandes'in pasında penaltı noktasının yanında topla buluşan Vilhena'nın bekletmeden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69'uncu dakikada Kabbolov'un orta saha yayının ilerisinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla üstten dışarıya çıktı.
73'üncü dakikada Avdijaj sol kanattan aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayına kadar ilerledi, buradan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak savunmaya da çarparak direğin yanından kornere gitti.
86'ncı dakikada ceza alanı sol çaprazından Nwakaeme'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+2'nci dakikada Ari'nin ara pasına iyi hareketlenen Vilhena'nın penaltı noktası üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşma 2-0 Krasnodar'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

TRABZON

24 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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