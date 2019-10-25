UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 2 (Maç sonucu)

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 20 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Petrov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

64. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'da kaldı.

65. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Fernandes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vilhena'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Ari'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Vilhena düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 02



Stat: Medical Park

Hakemler: Harald Lecher xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Ivanildo Fernandes xx, Campi xx (Ahmet Canbaz dk. 83 ?), Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx (Avdijaj dk. 72 x), Kamil Ahmet Çörekçi x (Doğan Erdoğan dk. 68 x), Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

FC Krasnodar: Safonov xxx, Ramirez xx, Spajic xx, Martynovich xx, Petrov xx, Vilhena xxx, Kambolov xx (Fjoluson dk. 76 x), Olsson xx, Stoski xx (Manuel Fernandes dk. 61 x), Suleymanov xx, Berg xxx (Ari dk.70 x)

Yedekler: Kritsyuk, Younes Namli, Utkin

Teknik Direktör: Sergie Matveev

Goller: Berg (dk. 49), Vilhena (dk. 90+1) (Krasnodar)

Sarı Kartlar: Olsson, Spajic, Ramirez (Krasnodar), Pereira, Sosa, Ivanildo Fernandes (Trabzonspor)

TRABZON 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:35

YATSI 18:54

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