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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 2 (Maç sonucu)

İHA

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 20 üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 20 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Petrov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01
64. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'da kaldı.
65. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Fernandes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vilhena'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.
90+1. dakikada Ari'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Vilhena düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 02

Stat: Medical Park
Hakemler: Harald Lecher xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Ivanildo Fernandes xx, Campi xx (Ahmet Canbaz dk. 83 ?), Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx (Avdijaj dk. 72 x), Kamil Ahmet Çörekçi x (Doğan Erdoğan dk. 68 x), Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ünal Karaman
FC Krasnodar: Safonov xxx, Ramirez xx, Spajic xx, Martynovich xx, Petrov xx, Vilhena xxx, Kambolov xx (Fjoluson dk. 76 x), Olsson xx, Stoski xx (Manuel Fernandes dk. 61 x), Suleymanov xx, Berg xxx (Ari dk.70 x)
Yedekler: Kritsyuk, Younes Namli, Utkin
Teknik Direktör: Sergie Matveev
Goller: Berg (dk. 49), Vilhena (dk. 90+1) (Krasnodar)
Sarı Kartlar: Olsson, Spajic, Ramirez (Krasnodar), Pereira, Sosa, Ivanildo Fernandes (Trabzonspor)

TRABZON

25 Ekim 2019 Cuma

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  • GÜNEŞ 06:36
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  • İKİNDİ 15:06
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  • YATSI 18:54
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